25.10.2026 | 18:21

Еюп Темиз гръмнал Слави Бинев в лицето

Срещу Темиз е повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа

Събраните до момента доказателства сочат, че един човек – Еюп Темиз, е застрелял Слави Бинев в лицето около 10:00 ч. на 24 октомври. Той е действал сам, затова обвинение е повдигнато само срещу него. Обвинението е за умишлено убийство.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, а в Софийския градски съд е внесено искане за постоянното му задържане под стража. Това съобщи на брифинг пред медиите говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев.

Той добави, че към момента няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на другите двама задържани. Пистолетът, с който се предполага, че е извършено престъплението, е открит, уточни Николаев.

Мотивът е в процес на изясняване. Със сигурност можем да кажем, че двамата са се познавали добре и между тях е имало делови отношения, каза още прокурорът.

Трима души бяха задържани за убийството на Слави Бинев в София, съобщи вчера на брифинг изпълняващият функциите главен секретар на МВР Любомир Николов. Те бяха арестувани при тунел „Траянови врата“ на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“.

Арестуваните са двама души с турски имена и един с българска лична карта. Открити са две оръжия. Едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, в който са се намирали задържаните, а другото е намерено в чантичка на единия от тях. По първоначални данни второто оръжие е законно притежавано, посочи Николов.