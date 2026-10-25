25.10.2026 | 14:56

Кьоркютюк пияният шеф на СИК в Царевско продължи купона с двулитровка пред секцията

Отстраненият Станислав Ганчев се е настанил на импровизирана маса с бира, кафе, странджанско грозде и десерт

Отстраненият председател на секционната избирателна комисия в царевското село Изгрев Станислав Ганчев продължава да стои пред изборното помещение, където е разположил импровизирана трапеза и почти е пресушил двулитрова бутилка бира „Бургаско“. За необичайната гледка съобщиха очевидци пред бургаския сайт Флагман.бг.

Според свидетели Ганчев вече е кьоркютюк пиян, но изглежда няма намерение да приключва престоя си в странджанското село.

Пред него има пълна чаша кафе, от която не е отпил дори веднъж, чиния със странджанско грозде и десерт, който все още не е докоснат. За сметка на това бирата е почти изпита.

На десетина метра от импровизираната маса стои полицейски служител. Според очевидците униформеният наблюдава ситуацията, вероятно за да предотврати евентуален опит на Ганчев да седне зад волана и да потегли към Бургас. Дали това действително е задачата на полицая, не е потвърдено официално.

Засега обаче отстраненият председател не показва намерение да потегля. Очевидно е решил да остане край секцията, макар че вече няма никакви правомощия в изборния процес.

РИК-Бургас освободи Станислав Ганчев от поста председател на СИК в Изгрев, след като беше установено, че се е явил на работа след употреба на алкохол. Издаденото му удостоверение е обезсилено, а на негово място е назначен друг председател. Според информацията, с която разполагаме, Ганчев няма да получи възнаграждение за днешния изборен ден, а трябваше да вземе около 250 евро.

Ганчев бил предложен от квотата на водеща политическа сила. Тъй като формацията не разполагала с достатъчно хора в община Царево, за ръководител на секцията бил изпратен човек от Бургас. Още от сутринта обаче поведението му предизвикало недоумение сред останалите членове на комисията. Според подадения до РИК сигнал мъжът изглеждал нетрезвен още по време на транспортирането до изборното помещение. Не е установено дали лично е управлявал автомобил по пътя от Бургас до Изгрев и в какво състояние е пътувал.

Последвалата проверка показала, че председателят говори завалено, държи се неадекватно и не проявява необходимия интерес към организацията на изборния процес.

Председателят на РИК-Бургас Георги Михов лично разговарял с него, а Станислав признал, че е употребил алкохол. Количеството не уточнил. „Лично разговарях с председателя на секционната комисия, който проявяваше известна симптоматика, че е употребил алкохол. Един от членовете на секционната комисия потвърди, че в багажа му се съдържа двулитрова бутилка бира. Самият той призна, че в действителност е употребил алкохол“, обясни Михов.

Владимир Дуков – човекът, който е предложил Станислав Ганчев за председател на секционната комисия в Изгрев, заяви: „Видях го, че е младо и будно момче. Каза, че доскоро работил в Англия, върнал се в България. Наистина вдъхваше доверие! Явно обаче си има проблем с алкохола. Това са млади хора, може снощи да са били някъде, да са се забавлявали и да е дошъл тази сутрин до село Изгрев“.