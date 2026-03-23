23.03.2026 | 18:40

Фирма на Брендо складирала 255 тона месни и млечни продукти с изтекла годност

Чадърът от БАБХ над отровния бизнес на "Милки груп био" е действал въпреки медийните разкритията и скандалите през годините

Фирмата „Милки груп био“, свързана с Евелин Цанев – Брендо, е складирала 255 тона месни и млечни продукти с изтекла годност в хладилна камера в Хасково.

На 21–22 март служебният министър на земеделието Иван Христанов и екипи на МВР влизат в огромен хладилен склад край Хасково. Вътре откриват „стотици тонове“ месо и млечни продукти без срок на годност, държани при грешни условия и готвени за повторно преетикетиране и връщане в търговската мрежа (включително върнати от вериги пакетирани храни).

Христанов съобщи за саботаж от служители на БАБХ, опитали се да попречат на инспекторите, и добавя, че са събрани данни за „лица от организирани престъпни групи“, които ще бъдат предоставени на ГДБОП.

Сега вече е ясно за какво става дума. Преди три години BIRD публикува разследване за фирмата и нейните връзки с Брендо. Така излиза, че чадърът от БАБХ над този отровен бизнес е действал въпреки медийните разкритията и скандалите през всичките тези години.