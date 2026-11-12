12.11.2026 | 13:02

Гарантирано от ГЕРБ! Срути се таван на метростанция в столицата

Инцидентът е на спирка “Борис III” в Красно село

Падна таван на спирка на метрото в Красно село. Спирката е “Борис III”. Кадри от срутването бяха пуснати във фейсбук. След инцидента метрото не спираше на тази станция. Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха междувременно от полицията.

„Поради технически причини се затваря МС „Цар Борис“ III за три часа считано от 12:20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията. Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация., написаха от „Метрополитен“ ЕАД в съобщение до медиите.

Общинската фирма се управлява от икономическото мнозинство в Столичния общински съвет, доминирано от ГЕРБ и присъдружните й партии БСП, ВМРО и ДБ.