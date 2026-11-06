Гърми нова афера на „ковчежника на Пеевски: Как във Видин изчезна цяло платно от път за 3.5 млн. евро

„Остава да се помолим на Изида за по-широк път.“ Така видинчани шеговито обединяват две истории, които са основни теми в северозападния град тази есен. Едната е, че през октомври в центъра на града беше поставена „скулптура на светлината“ – статуя на египетската богиня Изида, която предизвика скандал в общинския съвет, писмо от митрополит Пахомий и недоволство сред гражданите. По-сериозният казус обаче свързан с ремонта на една от основните пътни артерии на входа на Видин – улица „Цар Иван Асен II“. Тя е дълга около 2 км и по проект трябваше да бъде с четири ленти, по две в посока, като държавата е отпуснала над 3.5 млн. евро за целта.
Оказва се обаче, че близо една трета от пътя (630 метра) е с ширина, поне четири метра по-малка от предвиденото и платеното. Жител на града подава сигнал и така институциите се активизират по темата. Въпросът кой е взел това решение – общината или изпълнителят, и кой ще поеме отговорност за спестената работа, още e отворен.
Фирмата изпълнител на поръчката е „Вера строй“ , която наскоро влезе в общественото внимание заради договорите си с общини, управлявани от ДПС – включително Белица и Сунгурларе, чиито кметове – Радослав Ревански, познат като „дясната ръка“ на Делян Пеевски, и Димитър Гавазов, бяха арестувани по разследване за предполагаема търговия с влияние при обществени поръчки.