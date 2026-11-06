Гърми нова афера на „ковчежника на Пеевски: Как във Видин изчезна цяло платно от път за 3.5 млн. евро

Коя е „Вера строй“

„Вера строй“ е собственост на Велин Велев, който, преди да влезе в строителния бизнес, ръководи дирекция „Прилагане на мерките за развитие на селските райони“ във фонд „Земеделие“ по времето на тройната коалиция. Името му се появява в разследване от януари 2010 г. по сигнал на Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Тогава Велев и петима други служители на фонда са задържани по подозрения за изнудване на кандидати за еврофинансиране. Според информация на Mediapool разследването е било за схема, при която земеделски производители са били притискани да сключват консултантски договори с определени фирми, една от които е била управлявана от братовчед на Велев. Няма публична информация как е приключило делото.

„Вера строй“ работи основно в Родопите и Югозападна България, а според отчета й за 2025 г. приходите й растат тройно спрямо предната година до 24.5 млн. евро. Бизнесът расте почти изцяло благодарение на обществени поръчки. Според правителствената система за мониторинг на обществените поръчки „Сигма“ за последните пет години тя е спечелила договори за близо 64 млн. евро, повечето в общини, свързани с ДПС. Само в Белица, управлявана от близкия до Пеевски кмет Ревански, фирмата има 15 договора за 13.4 млн. евро – предимно за пътища и водопроводи. В Якоруда, управлявана от кмета от ДПС Мехмед Вакльор, договорите са 14 за 8.8 млн. евро. Фирмата е работила и в Сърница и Борино, също с кметовете от ДПС, както и във Велинград, Гърмен и Доспат, а извън региона – в Сунгурларе. Често конкуренция за поръчките на практика липсва.

„Вера строй“ е точно една от фирмите, чиито обществени поръчки и връзки с кметовете на Белица и Сунгурларе се проверяват в разследването за предполагаема търговия с влияние, по което двамата бяха арестувани (както и областният координатор на ДПС за Бургас Христо Широков). Обвинения към фирми обаче още не са повдигнати. Работна теза на разследването е, че между 25 и 35% от стойността на поръчките са били предназначени за участниците в схемите.

„Вера Строй“ ЕООД е свързана със Саня Росанова Чаталбашева, съпруга на кмета на Белица Радослав Ревански. Връзката е члез пълномощно с „Еколуксвил“ ООД, в което фигурира Георги Василев Петканин. Неговото име е посочено и във връзка с управлението и представителството на „Вера Строй“. МВР и прокуратурата твърдят, че фирмата се управлявала през сламен човек от семейството на Радослав Ревански и е използвана, за да се източват публични средства.