06.11.2026 | 21:05
Гърми нова афера на „ковчежника на Пеевски: Как във Видин изчезна цяло платно от път за 3.5 млн. евро
ДНСК спря строежа, засега не е ясно дали общината, или изпълнителят "Вера строй" носи повече отговорност

„Остава да се помолим на Изида за по-широк път.“ Така видинчани шеговито обединяват две истории, които са основни теми в северозападния град тази есен. Едната е, че през октомври в центъра на града беше поставена „скулптура на светлината“ – статуя на египетската богиня Изида, която предизвика скандал в общинския съвет, писмо от митрополит Пахомий и недоволство сред гражданите. По-сериозният казус обаче свързан с ремонта на една от основните пътни артерии на входа на Видин – улица „Цар Иван Асен II“. Тя е дълга около 2 км и по проект трябваше да бъде с четири ленти, по две в посока, като държавата е отпуснала над 3.5 млн. евро за целта.

Оказва се обаче, че близо една трета от пътя (630 метра) е с ширина, поне четири метра по-малка от предвиденото и платеното. Жител на града подава сигнал и така институциите се активизират по темата. Въпросът кой е взел това решение – общината или изпълнителят, и кой ще поеме отговорност за спестената работа, още e отворен.

Фирмата изпълнител на поръчката е „Вера строй“ , която наскоро влезе в общественото внимание заради договорите си с общини, управлявани от ДПС – включително Белица и Сунгурларе, чиито кметове – Радослав Ревански, познат като „дясната ръка“ на Делян Пеевски, и Димитър Гавазов, бяха арестувани по разследване за предполагаема търговия с влияние при обществени поръчки.

„Вера строй“ в случая е избрана за изпълнител след обжалване пред КЗК, след което е отстранен първоначалният победител ГБС – много по-голяма и опитна фирма, изпълнявала сложни проекти.

Вратата на града

За пътуващите от Кула, околните села и сръбския граничен пункт „Връшка чука“, улицата е входът за града. Тя започва от пътен възел „Кула“ на околовръстния път и води почти два километра навътре до кръстовището с основния булевард „Панония“. Оттам преминава и част от трафика от юг – София, Враца, Монтана.Затова и ремонтът е важен. В обяснителната записка към проекта улицата е определена като основна пътна артерия, а заложената широчина е между 14 и 16 м. Идеята е тя да поеме голяма част от трафика към и от Видин, след завършването на скоростния път Видин – Ботевград. Той ще свърже „Дунав мост 2“ с магистрала „Хемус“, като по трасето ще минава и транзитният трафик към Румъния.

Улицата започва от пътен възел "Кула" на околовръстния път и води почти два километра навътре до кръстовището с основния бул. "Панония"

Улицата започва от пътен възел „Кула“ на околовръстния път и води почти два километра навътре до кръстовището с основния бул. „Панония“

Пълен обрат в търга

Средства за ремонта са осигурени сравнително бързо. На 15 февруари 2024 г. общината кандидатства за финансиране по държавната инвестиционна програма и само месец и половина по-късно подписва споразумение с МРРБ за над 3.5 млн. евро с ДДС. През юни кметът д-р Цветан Ценков, избран от коалиция между СДС, НДСВ и „Новото време“, обявява поръчката.Търгът привлича шестима кандидати. Пет от тях са отстранени. До отваряне на ценова оферта стига само „ГБС – Инфраструктурно строителство“, която е и избрана за изпълнител. Сред отстранените е и „Вера строй“, тъй като според комисията не е представила част от документите. Тя заедно с друга фирма участник – „ПСТ груп“, обжалва отстраняването си пред КЗК и антимонополната комисия отменя избора. При повторното разглеждане на офертите – през април 2025 г., общинската комисия, председателствана от зам.-кмета Румен Лилов, отстранява ГБС и допуска „Вера строй“, макар че в протокола отново записва, че участникът има пропуски в офертата. Този път до отваряне на ценовата оферта стига само „Вера строй“ и получава максималните 100 точки. Така на 12 юни 2025 г. общината подписва договор с нея.

Ремонтът започва през август 2025 г., а на официалното откриване Лилов определя проекта като четирилентов път с две нови кръгови кръстовища. По план шосето трябваше да е готово през декември 2025 г.

Широк път на картинка

Почти година по-късно улицата не е готова, но бордюрите са. И с просто око се вижда, че в част от пътя няма четири ленти. На 22 август 2026 г. гражданин на Видин изпраща сигнал до регионалния министър Иван Шишков.  В него се посочва, че отстоянието между бордюрите е 10.2 м. или поне 3.8 м. под минималния проектен габарит и че няма публично достъпно изменение на проекта. Според гражданина има „предпоставка още при навлизането в града да се формира трайно транспортно „тясно място“, а в бъдеще може да се наложи повторна реконструкция“.Разбира се, с промяната се спестяват и пари. Подателят на сигнала е направил собствени изчисления, според които са „спестени“ минимум 500 хил. евро без ДДС. Това, разбира се, не са експертни и точни изчисления, но със сигурност по-тясната улица излиза по-евтино.

Така в края на август министерството препраща сигнала на ДНСК, а в началото на септември инспектори правят проверка. В констативния акт, е записано, че в последната част на отсечката, дълга около 630 м, новите бордюри са на разстояние „около 10 м“ вместо над 14 м, както е по проект. Инспекторите „безспорно квалифицират строежа като такъв с нарушения“.

Месец по-късно началникът на РДНСК – Видин, спира строежа. До 18 декември той трябва да бъде приведен в съответствие с разрешението. Работата може да продължи единствено „след разрешение от органа, издал заповедта“, уточняват от ДНСК за „Капитал“. От дирекцията казват, че след като изтече срокът за обжалване (30 октомври) ще преценят дали да търсят отговорност.

Така още не е ясно дали и каква глоба ще има и за кого.

По план шосето трябваше да е готово през декември 2025 г.

По план шосето трябваше да е готово през декември 2025 г.

Кой е решил да промени проекта

Дотук никой не поема отговорност. Като възложител и собственик на пътя община Видин обяснява пред ДНСК, че не е давала указания за отклонение от проекта и не е одобрявала нова ширина на платното. Документите обаче показват, че общината има роля в историята. Два месеца след началото на ремонта се оказва, че под бъдещото разширено платно минават кабели и общината отнася въпроса до електроразпределителното дружество. Получава указания как да бъдат преместени кабелите встрани от трасето, така че да не се променя вече изготвения проект. Общината обаче, изглежда, избира друг вариант. В края на ноември 2025 г. зам.-кметът Лилов изпраща писмо до фирма „Мега-Инжстрой“, изработила проекта, в което казва, че се „налага препроектирането и намаляването на обхвата на проекта“.Въпроси задават и общински съветници. „Проектантите работят по въпроса да се намали ширината само на подхода – това нещо те трябва да го направят, защото отдолу има подземна инфраструктура на 50 години, която ще се разпадне. И това автоматично ще удължи неимоверно много срока“, казва на заседание на Съвета кметът, цитиран от местния вестник „Ние“.

От фирмата за строителен надзор „Екоинженеринг“ пък казват пред ДНСК, че според тях строителството „правилно следва да бъде спряно“ и самата фирма щяла да го спре, ако е имала информация за отклоненията. „Екоинженеринг“ е кърджалийска фирма, собственост на Надя Петкова. Не става ясно защо като надзорник тя е нямала информация за отклонение, при положение че това ѝ е ролята.

Самата „Вера строй“ не е подала възражения по решението, уточняват от ДНСК.

Коя е „Вера строй“

„Вера строй“ е собственост на Велин Велев, който, преди да влезе в строителния бизнес, ръководи дирекция „Прилагане на мерките за развитие на селските райони“ във фонд „Земеделие“ по времето на тройната коалиция. Името му се появява в разследване от януари 2010 г. по сигнал на Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Тогава Велев и петима други служители на фонда са задържани по подозрения за изнудване на кандидати за еврофинансиране. Според информация на Mediapool разследването е било за схема, при която земеделски производители са били притискани да сключват консултантски договори с определени фирми, една от които е била управлявана от братовчед на Велев. Няма публична информация как е приключило делото.

„Вера строй“ работи основно в Родопите и Югозападна България, а според отчета й за 2025 г. приходите й растат тройно спрямо предната година до 24.5 млн. евро. Бизнесът расте почти изцяло благодарение на обществени поръчки. Според правителствената система за мониторинг на обществените поръчки „Сигма“ за последните пет години тя е спечелила договори за близо 64 млн. евро, повечето в общини, свързани с ДПС. Само в Белица, управлявана от близкия до Пеевски кмет Ревански, фирмата има 15 договора за 13.4 млн. евро – предимно за пътища и водопроводи. В Якоруда, управлявана от кмета от ДПС Мехмед Вакльор, договорите са 14 за 8.8 млн. евро. Фирмата е работила и в Сърница и Борино, също с кметовете от ДПС, както и във Велинград, Гърмен и Доспат, а извън региона – в Сунгурларе. Често конкуренция за поръчките на практика липсва.

„Вера строй“ е точно една от фирмите, чиито обществени поръчки и връзки с кметовете на Белица и Сунгурларе се проверяват в разследването за предполагаема търговия с влияние, по което двамата бяха арестувани (както и областният координатор на ДПС за Бургас Христо Широков). Обвинения към фирми обаче още не са повдигнати. Работна теза на разследването е, че между 25 и 35% от стойността на поръчките са били предназначени за участниците в схемите.

„Вера Строй“ ЕООД е свързана със Саня Росанова Чаталбашева, съпруга на кмета на Белица Радослав Ревански. Връзката е члез пълномощно с „Еколуксвил“ ООД, в което фигурира Георги Василев Петканин. Неговото име е посочено и във връзка с управлението и представителството на „Вера Строй“. МВР и прокуратурата твърдят, че фирмата се управлявала през сламен човек от семейството на Радослав Ревански и е използвана, за да се източват публични средства.

Ванина Тодорова
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