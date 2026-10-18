18.10.2026 | 12:44

Гърция държи ключа към съдбата на прокурорското синче: Съдът отложи екстрадицията му

Българските магистрати искат уточнения дали Атина настоява за постоянно или временно предаване на Васил Михайлов, срещу когото продължават две наказателни производства у нас

Съдбата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник, отново остава неясна. Окръжният съд в Кюстендил отложи решението дали 23-годишният мъж да бъде предаден на Гърция по Европейска заповед за арест. Причината е необходимостта от допълнителни уточнения от гръцките съдебни власти. Следващото заседание е насрочено за 22 октомври, а резервната дата е 27 октомври.

Основният въпрос е дали Гърция настоява за постоянно предаване на Михайлов, или би приела той да бъде изпратен временно за процесуални действия и след това върнат в България.

Ситуацията се усложнява от две висящи наказателни производства срещу него у нас. Те все още не са приключили, а няма яснота и кога могат да завършат. Именно това налага българските магистрати да поискат допълнителна информация, преди да се произнесат по искането за предаване.

Европейската заповед за арест е издадена от Апелативната прокуратура в Тракия, Гърция. Михайлов се издирва за наказателно преследване по шест предполагаеми престъпления, сред които участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж.

Разследването е свързано със събития от август 2025 г. в района на Неа Ираклия. Според материалите по гръцкото производство Михайлов е заподозрян в участие в кражба от автомобил и нападение над български гражданин, при което са отнети пари и лични вещи.

Това са обвинения, които предстои да бъдат разгледани от компетентен съд. Вината му по тях не е установена с окончателна присъда.

На последното заседание в Кюстендил съдът е обсъдил и отговора на гръцките власти по предишно запитване. От него става ясно, че ако бъде осъден в Гърция, Михайлов ще може да изтърпи наложеното наказание в България.

Защитникът му Ивайло Юруков заяви, че клиентът му би получил безпристрастно правосъдие и в друга държава. Адвокатът не разкри подробности от разговорите си с него.

Васил Михайлов беше задържан на 22 май в София след продължително издирване. В началото на октомври Софийският апелативен съд потвърди окончателно задържането му под стража във връзка с гръцката Европейска заповед за арест.

Тогава заседанието привлече внимание и с поведението на Михайлов. Той отказа да свали качулката си въпреки разпореждането на съда, за което получи глоба от 250 евро.

Задържането по европейската заповед е отделно от наказанието, което Михайлов изтърпяваше в България. Наличието на други производства срещу него обаче поставя въпроса как евентуалното предаване на гръцките власти ще се съчетае със задълженията му да участва в делата у нас.

На 22 октомври съдебният състав ще провери дали е получен отговорът на гръцките власти. От съдържанието му ще зависи следващата стъпка в процедурата. Отлагането не означава отказ от изпълнение на Европейската заповед за арест, нито окончателно решение Михайлов да бъде предаден.