18.10.2026 | 12:03
НАТО изпраща самолети в България заради атаките с дронове в Черно море
Новината съобщи военният министър Димитър Стоянов

Очаква се в България да пристигнат партньорски самолети от НАТО заради зачестилите атаки над кораби в Черно море. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. В интервю за БНТ той уточни, че до края на октомври ще постъпи писмо в централата на Алианса, с което ще бъде заявено участие в програмата за защита от дронове:

„В Черно море кораби няма как да влязат поради Монтрьо и поради ангажименти, които съответно Турция е поела още в началото на войната. В тази връзка остава да разположим сили и средства на сушата, както и във въздуха, да получаваме колкото се може по-рано картина от действителната обстановка, за да може да реагираме по подходящия начин, включително и с наши сили и средства, с които ние разполагаме. Ние сме готови да посрещнем всяко едно предизвикателство. Адмирал Ефтимов е в пряк контакт с генерал Гринкевич. Скоро ще видите, че ще има присъствие на авиация на нашите територии от страна членка на НАТО.“

Ако има нарушение на въздушното пространство, каквото се е случило вчера в Румъния, нашите самолети ще бъдат активирани, но за да бъдат активирани, трябва да бъде получена надеждна информация, че има такова нарушение, каза още Стоянов.

Вчера румънски изтребители Ф-16 свалиха два дрона над териториалните води на Румъния в Черно море. Дни по-рано два танкера за химикали бяха поразени от дронове край румънското черноморско крайбрежие, припомня БНР.

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