03.10.2026 | 11:04

Гърция ни върна цар Самуил (видео)

Тленните останки бяха предадени на българската делегация на церемония в Солун

Премиерът Румен Радев е в Солун с водена от него държавна делегация за церемонията по предаването на тленните останки на българския цар Самуил. От гръцка страна участват премиерът Кириакос Мицотакис и министърът на културата Лина Мендони, съобщи БТА. Двамата се срещнаха в Музея на византийската култура, където направиха изявления по повода и след това започна официалната церемония по предаването на останките и размяната на приемно-предавателните протоколи, при която България предава на Гърция 48 църковни реликви.

Кириакос Мицотакис заяви, че като връща на България тленните останки на цар Самуил, Гърция изпълнява своя исторически дълг. По думите му, днес двете страни установяват по-дълбока връзка помежду си, като изграждат нови мостове за комуникация. Той подчерта, че така се преодоляват предизвикателствата от миналото и се създават условия за сътрудничество в бъдеще, включително за връщането на други реликви от България.

Румен Радев припомни, че усилията на българската държава да си върне тленните останки датират от 60-те години насам, и подчерта, че случаят бележи нов етап в двустранните отношения. Според него двете страни са загърбили съперничеството от миналото и са изградили ос на стабилност и просперитет.

Останките ще пристигнат у нас с военно-транспортен самолет „Спартан“, който ще бъде ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. По план формацията ще прелети над столичния площад „Княз Александър I“ около 12:30 ч. От летище „Васил Левски“ до площада тленните останки ще бъдат пренесени от военнослужещи.

На церемонията ще присъства президентът Илияна Йотова. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта. Церемонията ще продължи с шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки и ще бъде отслужен трисагий.

Около 750 служители на МВР са ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред в София по време на церемонията, съобщиха от столичната полиция.

От 10 часа сутринта поетапно се ограничава движението по бул. „Цар Освободител“ в участъка между улиците „Дунав“ и „Раковски“. Ще бъдат обособени две зони. В първата ще се състои официалната част, като достъпът ще бъде контролиран от полицейски служители. Във втората зона ще бъдат допускани граждани след избирателна проверка на определени места. Няма да бъдат допускани хора с вещи и предмети, които могат да застрашат живота и здравето на присъстващите, сред които стъклени бутилки, метални палки и други забранени предмети.

Около 12:00 ч., в зависимост от хода на събитието и пристигането на самолета с тленните останки, ще бъде ограничено движението по маршрут от летище „Васил Левски“, по ул. „Мими Балканска“, бул. „Брюксел“, бул. „Цариградско шосе“, бул. „Цар Освободител“ и ул. „Раковски“. Движението се очаква да бъде възстановено най-късно около 13:30 ч., с изключение на участъка на бул. „Цар Освободител“ между ул. „Раковски“ и бул. „Дондуков“.

Шествието с тленните останки ще премине по бул. „Цар Освободител“, наляво по „Раковски“, надясно по ул. „Оборище“, наляво по ул. „Париж“ и ще влезе през входа на храм „Света София“. Гражданите няма да могат да се движат заедно със шествието по пътното платно, но ще могат да се придвижват по тротоарите.

От Столична община съобщиха, че от 12:00 часа до отпадане на необходимостта и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забраняват влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по редица улици и булеварди в централната част на София.

Ограниченията ще обхванат ул. „Мими Балканска“ между ул. „Източна тангента“ и бул. „Брюксел“, бул. „Брюксел“ между ул. „Мими Балканска“ и бул. „Цариградско шосе“, както и бул. „Цариградско шосе“ между бул. „Брюксел“ и бул. „Васил Левски“. Ще бъде ограничено движението и по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“.

Временната организация включва също улиците „Леге“, „Княз Александър I“, „Дякон Игнатий“, „Георги Бенковски“, „6-ти септември“, „Цар Шишман“, „15-ти ноември“, „Оборище“, „Московска“, „Георги С. Раковски“, „Дунав“ и „11-ти август“ в посочените от Столичната община участъци.

От 12:00 часа се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на бул. „Княгиня Мария Луиза“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, само на разрешените за това места.

От 13:50 часа до 14:20 часа се забранява влизането и движението на пътни превозни средства в двете посоки по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка от пл. „Орлов мост“ до ул. „Ген. Гурко“, допълват от Столична община.