08.09.2026 | 21:34

Георги Тошев отрече да е в инициативния комитет на Йотова – Вълчев

Името и снимката му фигурираха няколко часа в сайта iotovavalchev.bg

„Не съм се регистрирал в нито един комитет.“ Това заяви журналистът Георги Тошев, след като името му беше публикувано в официалния списък на членовете на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори.

Името и снимката на Георги Тошев няколко часа фигурираха и в сайта iotovavalchev.bg, в който са представени всички членове на инициативния комитет, но после бяха премахнати.

Ето какво заяви Тошев във Facebook:

„Приятели,

По повод разпространената информация, че съм в инициативен комитет.

Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат президентите.

Оценявам смелостта им!

Едно от изискванията е официално да присъствам в списъка е регистрация с личен документ.

Не съм се регистрирал в нито един комитет.

Ще подкрепа моя кандидат, на който имам най-голямо доверие.

Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК.

Пожелавам успех на кандидатите!“