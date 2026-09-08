Георги Тошев отрече да е в инициативния комитет на Йотова – Вълчев

„Не съм се регистрирал в нито един комитет.“ Това заяви журналистът Георги Тошев, след като името му беше публикувано в официалния списък на членовете на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите на 25 октомври избори.
Името и снимката на Георги Тошев няколко часа фигурираха и в сайта iotovavalchev.bg, в който са представени всички членове на инициативния комитет, но после бяха премахнати.
Ето какво заяви Тошев във Facebook:
„Приятели,
По повод разпространената информация, че съм в инициативен комитет.
Получих покана да бъда част от инициативните комитети на двама от кандидат президентите.
Оценявам смелостта им!
Едно от изискванията е официално да присъствам в списъка е регистрация с личен документ.
Не съм се регистрирал в нито един комитет.
Ще подкрепа моя кандидат, на който имам най-голямо доверие.
Списъците с регистриралите се учредители може да видите в ЦИК.
Пожелавам успех на кандидатите!“
1 коментар
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Този лизач на известни задници няма как да е там.