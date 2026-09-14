14.09.2026 | 19:27

Германия издирва Боби Митничаря с европейска заповед за арест

От лятото на 2020 г. до януари 2021 г. на територията на провинция Хесен, Борян Харалампиев е осъществявал трафик на кокаин и хероин

Борян Харалампиев – Боби Митничаря е издирван от германските власти. Според прокуратурата във Франкфурт, от лятото на 2020 г. до януари 2021 г. на територията на провинция Хесен, Германия, Харалампиев е осъществявал системно трафик на хероин и кокаин. Именно поради тази причина, прокуратурата е издала ЕЗА за нашия сънародник.

Според немското обвинение Боби Митничаря е изградил и ръководил мрежа за разпространение на наркотици в Шенгенското пространство и Великобритания, като е използвал криптиран телефон SKY ECC.

Немското разследване е в резултат от реализацията на френските служби, които иззеха сървър на криптираното приложение SKY ECC, използвано предимно от международни ОПГ на наркотрафиканти. Френските служби споделиха с партньорски служби от Европол и Интерпол, включително с българските, информацията, която е релевантна за съответните държави. С голяма доза вероятност някои от реализациите срещу наркотрафика в България също са благодарение на тази информация. Но също така може да се допусне, че именно от България е имало теч на информация за тези разследвания към престъпни структури. Изчезването на Харалампиев се вписва в такъв сценарий.

В престъпната схема, според официалните данни, Харалампиев си партнира с жена, носеща фамилията Веселинова. Според източници на сайта BIRD.BG, това не е нито едната от двете жени, с които Харалампиев живее на семейни начала.

Към момента немските разследващи са установили трафик на близо 900 кг. хероин и над 600 кг. кокаин. Властите в Германия са установили трафик на хероин от Турция, през България и Германия до Ротердам.

Припомняме, че през месец юни Борян Харалампиев изчезна от адреса, на който беше поставен под домашен арест в Белград, след като беше задържан от сръбските власти по искане на Германия. При задържането си Харалампиев се опитва да хване полет за Дубай от летището на сръбската столица.

Във времето Харалампиев беше запомнен като близък до покойния Боби Белята. Твърди се, че след смъртта на Белята Харалампиев е станал свидетел срещу Таки. После си оттеглил показанията, но станал свидетел срещу Къци-Маймуната.

Докато е в обтегнати отношения с Таки, Харалампиев живеел в дома на Кръстю Кръстев, но това не му е попречило да стане свидетел срещу него на по-късен етап.

Харалампиев е един от основните заподозрените във връзка с разстрела на Николай Драгополов, който беше убит на 07 04 2021 г. Друга екзекуция, с която Харалампиев е свързван, е тази на Георги Христов – Тинето. Тя беше извършена 29 09 2021 г. И в двата случая разследващите подозират неуредени отношения във връзка с наркотрафик.