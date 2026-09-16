16.09.2026 | 9:17

Германски министър към мигрантите: Сексуални престъпници, бандити и наркодилъри – стягайте си багажа и марш към Афганистан

Германия преминава към редовни депортации до Кабул, а в поредния чартър са качени 13 афганистанци, 12 от които вече са лежали в затвора

„Престъпниците трябва да напуснат страната ни.“ С тези думи германският федерален министър на вътрешните работи Александър Добриндт обяви ново разширяване на депортациите към Афганистан, става ясно от разработка на германския „Билд“.

Днес, 15 септември, за Кабул излита поредният чартърен полет с 13 афганистански мъже, като 12 от тях вече са излежали присъди за извършени в Германия престъпления. Сред посочените от изданието провинения са сексуални престъпления, телесни повреди и трафик на наркотици.

Посланието на Берлин този път е пределно ясно – депортациите към Афганистан няма да останат спорадични акции, а трябва да се превърнат в регулярна практика. Добриндт заявява, че връщането на престъпници трябва да бъде „надеждна част от нашата правова държава“, а Министерството на вътрешните работи вече насочва усилията си приоритетно към осъдени лица и хора, определяни като заплаха за обществената сигурност. Според „Билд“ настоящият полет е осмият голям чартър за депортация към Афганистан за последните 14 месеца.

Цифрите показват ускоряването на процеса. На 18 юли 2025 г. към Афганистан са върнати 81 мъже, на 26 февруари 2026 г. – още 20, а на 28 април – 25 души, осъдени за тежки престъпления. През лятото операциите стават значително по-чести – 30 души са депортирани на 16 юни, 31 на 28 юли, 23 на 25 август и още 22 само седмица по-късно, на 1 септември. По данни на германското вътрешно министерство последната от тези групи е била съставена изцяло от осъждани престъпници.

На този фон Германия разполага и със значително по-голяма група афганистански граждани, които по документи трябва да напуснат страната. Според данните, цитирани от „Билд“, към 2025 г. става дума за около 11 400 души. При приблизително 9600 от тях депортацията е временно отложена чрез статут Duldung, който не представлява постоянно разрешение за пребиваване, а административно търпим престой. Около 1800 души са задължени да напуснат и не разполагат с подобна временна защита, като именно сред тази група властите приоритизират престъпници и лица, считани за опасни.

Политиката на Добриндт означава и практическо взаимодействие с управляващите в Кабул талибани, въпреки че Германия не ги признава дипломатически като легитимно правителство. За да бъдат организирани редовни връщания, Берлин поддържа контакти с афганистанските власти на техническо ниво. Германската обществена телевизия ARD вече съобщи, че именно тези договорености позволяват увеличаването на броя на полетите, макар отношенията с режима да остават политически чувствителни.

Добриндт не крие намерението си тази политика да бъде продължена. Правителството на Фридрих Мерц постави ограничаването на нелегалната миграция и увеличаването на връщанията сред основните си вътрешнополитически задачи, а вътрешният министър говори за цялостна „миграционна промяна“. Само дни по-рано той заяви пред Бундестага, че от началото на мандата са предотвратени 60 000 незаконни влизания, на границите са изпълнени 11 600 заповеди за арест и са задържани 1700 каналджии.

Новият чартър за Кабул показва, че тази линия вече не остава само на равнището на политическите декларации. Дванадесет от тринадесетте мъже на борда вече са преминали през германската наказателна система и след изтърпяване на присъдите им държавата ги извежда от страната. А заявката на Добриндт е подобни полети да следват регулярно – първо за престъпници и опасни лица, но германското законодателство не ограничава депортациите към Афганистан единствено до тях.