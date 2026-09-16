16.09.2026 | 10:01

Преломният момент за трагедията „Петрохан-Околчица“: Стана ясно името на 11-годишното момиче, жертва на Калушев

Детето се казва Теа Портева

Името на непълнолетното момиче, за което бе споменато на пресконференцията на прокуратурата за случая „Петрохан-Околчица“, се появи в експертизата от разследването. Части от нея бяха обявени в почти всички медии и очевидно експертизата е спусната от МВР и прокуратурата.

Според медиите, детето, на което Ивайло Калушев се е опитал да посегне и после да го приобщи към групата си, се казва Теа Портева.

През 2023 г. в Италия 11-годишата тогава Теа се запознава с кръга около Ивайло Калушев. Експертизата я определя като емоционално уязвима и отбелязва, че това е предизвикало интереса на Калушев.

Лично бащата на девойката, която днес е осмокласничка – Драгомир Портев, е свидетелствал за това как Ивайло е посягал на дъщеря му. Калушев му обяснил, че детето лъже, но родителят не му повярвал и я отстранил от кръга на ламата.

Теа е вербувана в Сиракуза от Николай Златков, който я уверявал, че това са „единствените хора, на които тя може да има пълно доверие, че животът в града е една пълна илюзия и че децата не принадлежат на родителите си“.

Публикуваме част от експертизата:

На 27.01.2026 г. Калушев, Златков, Макулев и 13-годишната … тръгват за къщата в с. Българе. По време на втората вечер Калушев предприема и последния си ход – сексуалното обладаване и подчиняване на непълнолетната …, чрез въвличането й в неприемливи и срамни действия (сексуално „дамгосване“), с които да се гарантира нейното мълчание.

Той и двете момчета първоначално започват да демонстрират сексуална интимност в нейно присъствие, след това насърчава Николай да опипва и целува момичето, карали са я многократно да казва на глас, че иска секс, а след това и Калушев започва да я опипва.