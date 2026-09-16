16.09.2026 | 9:56

Заплашват Росен Йорданов с убийство

Близкият до ГЕРБ психолог взриви обществото с анализите си за трагедията "Петрохан-Околчица"

Росен Йорданов, който заема централно място в разследването на трагедията, разиграла се на Петрохан и под връх Околчица, е заплашен с убийство. Зловещата информация бе разкрита от близки до криминалния психолог.

Росен Йорданов е назначен в качеството си на експерт, изготвил мащабния психологически анализ по делото. Именно той на специална пресконференция представи профила на Ивайло Калушев и описа механизма на извършване на престъплението, определяйки случая като без аналог в българската криминалистика.

Ивайло Калушев бе дефиниран от него като сексуален насилник с изключително тежка нарцистична психопатия, който е контролирал абсолютно всичко в групата. Общността е функционирала като секта със строга йерархия и с правила от типа „ламата знае всичко“. Калушев е имал предварително подготвен план да отнеме живота на хората от групата и да заличи следите с палеж. По негово нареждане Пламен е трябвало да извърши убийствата в хижата, след което също да се самоубие. А под връх Околчица самият Калушев застанал на изхода на кемпера и застрелял двете деца – първо Николай Златков, тъй като бил физически силен, а после и Алекс Макулев.

Разкритията на Росен Йорданов и екипа от четирима експерти засягат и сериозни политически интереси и свързаности на политици със сектата. Най-вероятно това е мотивът за отправените заплахи към известния криминален психолог.

Йорданов е близък до ГЕРБ, участвал е като лектор във форуми на партията и е една от платените говорещи тв глави на Бойко Борисов. Стана ясно още, че негова фирма е получавала редовно пари от Столична община по времето на Йорданка Фандъкова.