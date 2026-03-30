30.03.2026 | 13:45

Градската прокурорка на София и Пепи Еврото са излизали с една кола през границата

Емилия Русинова мишкува и "тихо хрупа сиренце от мандрата на Петьо Еврото", обяви вътрешният министър

Шефката на ключовата Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е минала през границата в една и съща кола заедно с Петьо Петров – Еврото – бившият шеф на столичното следствие, а сега адвокат, обявен за издирване, и сочен като идеолог на мрежата за влияние в съдебната система „Осемте джуджета“. Това се е случило на ГКПП „Златарево“ към Северна Македония, обяви днес на специален брифинг служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Преди наскоро да бъде отново назначена на възловия пост, Русинова беше градски прокурор и в периода 2016 – 2020 г. След това беше зам.-апелативен и апелативен прокурор на София. По времето на въпросното общо пътуване, вече са били публикувани филмите на Антикорупционния фонд, осветяващи Петров. При избора ѝ сега никой от Прокурорската колегия на ВСС не я попита за връзките ѝ с Еврото.

Неотдавна Русинова беше посочена от европрокурорката Теодора Георгиева като човека, завел я на среща с Еврото в ресторанта „Осемте джуджета“. Русинова и до днес не е коментирала това. Миналата седмица пък се разбра, че много бързо градската прокуратура е иззела от ГДБОП преписката по сигнала на Георгиева – тоест Русинова ще проверява сама себе си. „Мълчанието на Русинова е оглушително и нетърпимо, както за българските данъкоплатци, които ѝ осигуряват заплата от над 5000 евро на месец, така и за българските институции“, каза Дечев днес. И нарече това поведение „мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото“.

Той разкри още, че многократно Русинова и Петров са преминавали границите на съседни държави в 2 автомобила с едни и същи лица – понякога с тях пътувал Петров, друг път – Русинова. И това се е случило след април 2020 г. и филмите на АКФ.

„Автомобилите са ползвани както от Петров, така и от Русинова. Пътували са с 4-5 лица. В определени случаи – Петров, в други – Русинова“, каза министърът.