26.03.2026 | 11:47

Градската прокурорка на София се проверява сама за връзки с Еврото

Преписката по сигнала на европрокурор Теодора Георгиева "толкова бързо е иззета от ГДБОП, че не е имало време за разпит

Преписката, която започна в ГДБОП по сигнала на европрокурор Теодора Георгиева, вече е иззета от Софийската градска прокуратура. Точно за шефката на тази прокуратура – Емилия Русинова, Георгиева твърди, че е човекът, който я е завел в „Осемте джуджета“ за прословутата среща със сенчестия лобист Петьо Петров – Еврото.

Вътрешният министър Емил Дечев беше попитан днес дали е вярна информацията, че Русинова е излизала от страната с автомобил на Еврото. „Нито ще потвърдя, нито ще отрека“ каза Дечев. По думите му обаче преписката „толкова бързо е иззета от ГДБОП, че не е имало време за разпит (на Русинова)“.

„Призовавам българското общество да се събуди. Това е сериозен проблем. Тук има явен конфликт на интереси. Не можем да позволяваме една толкова важна институция да работи по начин, който създава впечатление, че обслужва частни интереси“, каза Дечев.

На въпрос дали след като правителството приема, че Борислав Сарафов след 21 юли м.г. не е изпълняващ функциите главен прокурор, МВР не може да го спре да влиза в кабинета си, министърът посочи, че това е „изключително крайна мярка, която може да хвърли страната в хаос и война“. Иначе за него „няма никакво съмнение, че Сарафов обитава незаконно кабинета на главния прокурор“. „МВР може много неща. Ще преценим. Минавали са ми такива мисли през главата. Не съм взел решение“, отговори Дечев на уточняващите въпроси на водещите на Нова тв.