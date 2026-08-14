14.08.2026 | 11:15

Гуцанов: БСП подкрепя Илияна Йотова за президент, но иска нов лидер

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СП категорично подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова за президент на България. Това заяви бившият министър на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на дискусия, посветена на предстоящите избори. По думите му основна задача пред левицата е изборът на Йотова за държавен глава.

Това е първостепенната задача – изборът на Йотова за президент на Република България. Рядко се случва да има такъв кандидат за президент, подчерта Гуцанов.

Той обаче отбеляза, че по отношение на местните избори в партията има сериозни настроения за промени в ръководството.

Не можем да се явим на местните избори с това ръководство. Чухте хора, които категорично искат смяна на председателя и на ръководството, каза той.

Междувременно председателят на партия „Българска социалдемокрация“ Александър Томов посочи, че формацията му все още не е взела окончателно решение дали ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова.

Според Томов за първи път в историята на България два месеца преди президентските избори има само един официално обявен кандидат. Той прогнозира, че до началото на септември ще се появи претендент, подкрепен от десницата, който да достигне до балотаж срещу Йотова.

Виждаме, че се готви специален сценарий за втория тур от десницата. Мисля, че до 5 септември ще стане ясно кой ще е кандидатът, който на втория тур ще се изправи срещу Йотова, каза Томов. Той допълни, че неговата партия ще вземе окончателно решение относно подкрепата си на 22 август.