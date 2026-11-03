03.11.2026 | 10:52

„Хемус“ поскъпна с още 800 млн. лв. след ГЕРБ, но магистрала няма

Над 2.2 млрд. лв. са платени за липсващите 214 км досега, остават още близо 2 млрд. лв.

Магистрала „Хемус“ е поскъпнала с още 800 млн. лв. за последните 6 години

Досега са изплатени над 2.2 млрд. лв. за липсващите около 220 км

Остава да бъдат платени близо 2 милиарда лева към края на юни 2026 г.

Така към момента 1 километър магистрала вече струва около 20 млн. лв. (над 10 млн. евро)

Най-вероятно сумата ще расте, защото в момента вървят преговори със строителите

Към момента се работи само до разклона за Велико Търново, въпреки че има издадени разрешения за строеж на всички участъци

Въпреки раздадените милиарди, не е сигурно, че магистралата между София и Варна ще е готова през 2030 г.

„Магистралата на грабежа“, както регионалният министър Иван Шишков нарича „Хемус“, продължава да поскъпва, въпреки че не се строи ударно и не е сигурно, че ще е готова и през 2030 г.

Само за последните шест години оскъпяването ѝ е с нови 800 милиона лева – основно заради индексации и сключването на нови договори, макар те да не са на голяма стойност. Това става ясно от одит на Сметната палата за работата на агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г., публикуван в понеделник.

Този път одиторите не откриват нередности по договорите за строежа на магистралата, която трябва да свърже София с Варна (около 420 км), за разлика от колегите им, които одитираха дейността на държавната фирма „Автомагистрали“ в периода от 1 януари 2016 до 31 декември 2020 г.

В края на 2018 и 2019 г. третото правителство на Бойко Борисов подписа два договора за доизграждането на липсващите 220 км от пътен възел „Боаза“ до пътен възел „Белокопитово“ на магистрала „Хемус“. Инхаус договорите бяха възложени от АПИ на държавната компания „Автомагистрали“ и стойността им беше над 2.6 милиарда лева. Обещанието на тогавашния премиер Бойко Борисов беше „Хемус“ да е готова до 2024 г., а строителството ѝ да стане необратимо.

Но от падането на Борисов от власт през 2021 г. досега са пуснати само две отсечки с обща дължина 31 км. Едната – от изток, между пътните възли „Буховци“ и „Белокопитово“ (16 км), беше открита през октомври 2022 г. Другата – от запад, между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ (15 км) – в края на 2025 г. Това е и единствената засега завършена отсечка по прочутите инхаус договори. По тях „Автомагистрали“ превъзложи работата на т.нар. доставчици на техника и материали и работата се закучи. Борисов криеше имената на „доставчиците“ и те станаха публични едва през лятото на 2021 г., след одита на Сметната палата за работата на АПИ.

Последваха обвинения за изнесени чували с пари и незаконно строителство. Споровете между управляващите и т.нар.“доставчици“ се задълбочиха и строителството на магистралата спря. В крайна сметка строителите получиха индексация, въпреки взетите аванси от над 1.1 милиард лева, от които за строежа са отишли едва 260 млн. лв. до момента, пише в новия одит на Сметната палата.

От него става ясно, че до момента за липсващите около 220 км на магистрала „Хемус“ са изплатени над 2.26 милиарда лева. Но има да се плащат още 2 милиарда лева към края на юни 2026 г., които най-вероятно ще растат заради водещите се в момента финални преговори с управляващите от „Прогресивна България“.

В момента в строеж са 89 км – четири участъка от Угърчин до Павликени в западната част и един участък от Лозница до Буховци в източната част.

Очаква се скоро да започне строителството на Участък 6 от Павликени до Велико Търново. Последните два участъка от Велико Търново до Лозница са все още в подготвителна фаза и за тях се очаква започване на реално строителство не по рано от 2027 г., е посочено в одита на Сметната палата.

Строителство на „Хемус“

Довършването на магистрала „Хемус“ е разделено на 9 участъка (лотове). За всички тях има издадени разрешения за строеж.

В началото на септември регионалният министър Иван Шишков обеща по лотовете до Велико Търново да започне ударно строителство и те да са готови в рамките на следващите две години и половина – три. Реално обаче по тях почти не се работи.

Сметната палата констатира строителство по първите четири участъка – до разклона за Плевен, като първият – до Ябланица, беше пуснат в края на 2025 г.

„Хемус“ от Боаза до Велико Търново Участък 1 между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ (16 км) – изпълнен и изцяло разплатен на стоителите – над 309.5 милиона лева без ДДС. Първоначално срокът за изпълнение е 23 месеца, а в последствие е увеличен на 51 месеца. Участък 2 между пътни възли „Дерманци“ и „Каленик“ (19 км). Този обект е изграден на 39% към края на юни 2026 г., а на строителите са изплатени 152.1 млн. лв. без ДДС. Първоначално неговият срок за изпълнение е 48 месеца, но става 71 месеца. Участък 3 между пътни възли „Каленик“ и „Плевен“ (17 км) Този участък е построен на 57.5%, а на изпълнителите е платено над 179.2 млн.- лв. без ДДС. Той е трябвало да стане готов за 23 месеца, но вече са 70 месеца. Участък 4 между пътни възли „Плевен“ и „Летница“ (27 км). Той е проектиран, а строителството е изпълнено на 16.5% и трябва да приключи за 36 месеца. Платени са над 32.1 млн. лв. без ДДС. За този участък регионалният министър Иван Шишков твърди, че има незаконно строителство, но от ГЕРБ опонират, че няма такова, според решение на съда. Участък 5 между пътен възел „Летница“ до път III 303 (23 км). Този участък също е проектиран, като по него няма започнато строителство, въпреки че има разрешение за строеж. И за този участък, докато беше служебен регионален министър, арх. Иван Шишков поддържаше версията, че има незаконно строителство, но вече не говори така. Той трябва е готов за 36 месеца. Участък 6 от края на пътен възел на път III 303 до Път I 5, разклона за Велико Търново (33 км). Проектиран, има разрешение за строеж, но няма започнато строителство. Срокът за изпълнението му е 42 месеца. Първоначално подписаният договор за строежа на шестте участъка от 135 км е на стойност 1 124 880 000 лв. без ДДС (1 349 856 000 лв. с ДДС). Впоследствие е увеличен на 1 744 502 406.08 лв. без ДДС (2 093 402 887.30 лв. с ДДС), е посочено в доклада на Сметната палата. Причината е договорената индексация. И ако в управленската си програма „Прогресивна България“ обеща магистралата да е готова до Велико Търново, то продължението до Шумен не е сигурно кога ще стане факт.

От Велико Търново до Шумен магистралата е разделена на три участъка, за които имаше издадени разрешения за строеж от предишните правителства. Шишков обаче се закани да има „ударно проектиране“ и за тях.

Към момента той обяви препроектирането на лот 7, заради откриването на свлачище в района на село Камен, община Стражица. Инвестиционното предложение на АПИ беше внесено за разглеждане в Министерството на околната среда и водите през октомври 2026 г. Предвижда се магистралата да направи нов 9.5-километров северен обход около село Камен, за да се заобиколи свлачището. За целта трасето се измества с до 2.8 км на север спрямо одобрения още през 2015 г. коридор. Тъй като промяната в лот 7 засяга и точката на свързване със съседния лот 8, строителството на осмия участък е временно спряно, докато не се утвърди окончателното трасе за седмия.

Срокът за строителството на трите участъка е три години, спрямо подписания първоначално договор през 2019 г. на стойност 1 150 000 000 лв. без ДДС (1 380 000 000 лв. с ДДС), е посочено в доклада на Сметната палата. Одиторите отбелязват, че изпълнението им е в съответствие на поставените срокове в плана за действие за изпълнение на Националната програма за развитие България 2030.

„Хемус“ от Велико Търново до Шумен Участъка 7 – от Велико Търново до Павликени (43 км) – от км 222+000 до км 265+600 Участък 8 – между пътните възли „Ковачевско кале“ и „Лозница“ (34 км) – от км 265+60 до км 299+000; Участък 9 – след пътен възел „Лозница“ до пътен възел „Буховци – Юг“ (11 км) – от км 299+000 до км 310+940

Договорите

За разлика от първия одитен доклад на Сметната палата, когато неин шеф беше Цветан Цветков, този път проверяващите не откриват нарушения по сключваните договори за дострояването на магистрала „Хемус“.

Не представят и разбивка на фирмите, които имат подписани договори с държавната компания „Автомагистрали“ и на каква стойност са те.

Отбелязано е само, че общо 20 са проведените процедури по реда на Закона за обществените поръчки, преди и по време на одитирания период. По тях са сключени 47 договори, 45 допълнителни споразумения и две рамкови споразумения.

Стойността на изпълняваните договори, включително и допълнителни споразумения към тях е 4 269 242 374.78 лв. с ДДС. По тях са изплатени 2 269 484 779.74 лв. с ДДС. Остават за изпълнение и разплащане 1 999 757 595.04 лв. с ДДС (1 022 459 822.70 евро) към края на юни 2026 г., посочва Сметната палата.

Предоставени са аванси в размер на 1 166 898 009 лв., от които са усвоени 259 272 063 лв. към края на юни 2026 г. Остават за усвояване над 907.6 милиона лева, посочва Сметната палата.

За одитирания период от 1 януари 2020 г. до 30 юни 2026 г. строителството на „Хемус“ се администрира от четири дирекции: „Планиране на пътна безопасност“, „Управление на стратегически инфраструктурни проекти“, „Инвестиционни процедури“ и „Поддържане на пътната инфраструктура“.

Лили Границка, Mediapool