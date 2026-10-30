30.10.2026 | 15:10

И този човек искате отново за президент?

Йотова не вярва в малките бюджетни дефицити от 3%. Вярва обаче в голямото взимане на заеми, влизане в дългове и плащане на все по-големи лихви

Извън битките на кой му седяла по-добре лимбата и му е било по-изгладено сакото (бел. ред. – по време на предизборния дебат), кой сричал и кой лъжел, искам да ви обърна внимание на нещо важно, което директно бърка в джоба ви и в джоба на децата ви.

Йотова каза снощи, че не вярва в малките бюджетни дефицити от 3%. Тоест вярва в голямото взимане на заеми, влизане в дългове, плащане на все по-големи лихви, така че да не остава нищо за бюджета и държавата, за училищата, пътищата и болниците, стига върхушката да прибере големите кинти. Вие ще ги връщате. И не преувеличавам. Два пъти са ни управлявали от 1989 година досега хората на Йотова.

Първият път приключи с Лукановата зима

Есента и зимата на 1990 г. и 1991 г. помните ли ги? Тотален дефицит, в София нямаше захар, за мляко се редяхме по опашки, въведоха купони и имаше режим на тока.

Вторият път приключи с Виденовата зима 1996–1997 г. Хиперинфлация, банкови фалити, недостиг на хляб и масови протести. На 10 януари 1997 г. протестиращите нахлуха в парламента.

Сега започва Радевата зима. Цената на сиренето в супера в България е двойна на цената на същото сирене в супера в Германия. Йотова като президент няма да овладее цените, няма да спре Радев да прави дългове на ваш гръб, както сама призна. Ама не е, защото няма пари за държавата. Има – щом си подновиха автомобилния парк с нови беемвета. И щом отделиха милиард и половина(!) за изграждане на седми блок в АЕЦ „Козлодуй“.

Мен ако питате, гответе се пак за фалит.

И през двете тежки зими госпожа Йотова беше журналист в БНТ

При Виденов бе шеф на новините. Като шеф на новините на 11 август 1995 тя определя как да се продредят новините в емисията – от водещо място е свалена новината за изгорелите 14 войници в камион на Околовръстното на този ден. Новините отварят емисията с хоро, което Виденов играе в Копривщица. Така нареченото „кърваво хоро“. Ненадминат и до днес цинизъм. Не, надминат е, всъщност. От самата нея с твърденията й, че на нея й пукало за българските войници. Кога й пука за тях – когато изгоряха живи в реален пожар, реално загинали 18-годишни имаше, или когато си измисля как щели били да ги пращат в Украйна. За истинските загинали не й пукаше, за измислени обаче много се притеснява.

С изгонването на Виденов от властта си тръгва и тя от БНТ, за да оглави пресцентъра на Първанов. Нататък знаете. Или сте подочували. Този човек искате отново за президент? Свързан по такъв начин с най-тежките времена за българите в новата им история? Добре, ама си дръжте джобовете.