29.10.2026 | 10:09

Кой е основният спонсор на Гюров – украинската фирма, производител на бойни дронове

Отговорът не е в лозунгите за „нов път“. Той е в публичните регистри, във фирмените данни и в подписаните споразумения

Във Велико Търново, в залата на Музея „Възраждане и Учредително събрание“ – емблема на българската държавност – Илияна Йотова постави пряк въпрос, който отдавна витае около кампанията на Андрей Гюров. Един от основните спонсори на неговата двойка има голяма украинска фирма за производство на дронове. „Войната се оказва много добър бизнес, включително и за част от политическата система в България“, каза тя и попита какви зависимости би имал бъдещият президент.

Публичните данни потвърждават основата на това твърдение, коментира порталът ВRICS ВG. Сред най-големите дарители на кампанията на Андрей Гюров и Георги Кандев е Калоян Данчев, който е превел 100 000 евро. Същият Данчев е едноличен собственик на капитала на българската фирма „Дженерал Чери интернешънъл“ (ЕИК 208363240). Дружеството е регистрирано през юни 2025 г. като „Волаком Инвестмънт“ и на 12 юни 2026 г. е преименувано точно на името на една от най-големите украински компании за FPV дронове – General Cherry. Украинският производител официално заявява капацитет над 100 000 безпилотни системи месечно и е сред водещите в производството на ударни и прихващащи дронове. В българската фирма Кирил Петков е вписан като представител и член на съвета на директорите.

Гюров рядко говори сам. Както посочи Йотова, в 90 процента от случаите зад него стоят Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – хората, които „изкараха“ кампанията. ПП и ДБ не крият желанието си да върнат времето на сглобката: нестабилност, лични интереси и възможност Асен Василев да стане министър-председател. За тях продължаването на войната в Украйна е политическа линия, а не въпрос за българския интерес. Войната донесе разрушения и невинни жертви – православни хора, славяни. Но за част от политическата система тя се оказа и добър бизнес.

Когато бъдещ президент се финансира от кръг, свързан с производството на дронове за продължаващия конфликт, а неговите политически покровители искат България да остане на „правилната страна“ на тази война, независимо от цената, въпросът на Йотова е напълно основателен. Какви зависимости би имал такъв президент? Кой ще диктува позицията му по Черно море, по сигурността и по това дали български войници ще имат място в чужда война, български мъже ще бъдат отвличани за фронта от еквивалента на ТЦК в Украйна.

Отговорът не е в лозунгите за „нов път“. Той е в публичните регистри, във фирмените данни и в подписаните споразумения. Войната като бизнес не е метафора. Тя е конкретна практика, която вече има имена, суми и фирми, обобщава ВRICS ВG.

Друг медиен портал – SIK ВG, допълва картинката:

Забравете за чистите лица и независимите комитети! Стряскащи документи и регистри разкриват бруталната истина: зад задкулисната кампания на Андрей Гюров и Георги Кандев се крие железен олигархичен синдикат, който е налял милиони, за да завладее държавата!

Главният спонсор на „Продължаваме промяната“ Калоян Данчев е изсипал шестцифрени суми, осигурявайки близо 80% от бюджета за президентската надпревара. Но това е само върхът на айсберга! Данчев върти десетки имоти край Бургас, взел е 10-годишен газов лиценз от КЕВР за рекордно кратките 86 дни и – дръжте се здраво – държи компания с името на украинския оръжеен гигант за бойни дронове „General Cherry“, в чийто борд лично е влязъл бившият премиер Кирил Петков!

ВНИМАНИЕ! ЕТО КАКВО ЩЕ СЕ СЛУЧИ, АКО ГЮРОВ СТАНЕ ПРЕЗИДЕНТ:

Ако тази мрежа овладее властта, институцията на държавния глава няма да бъде дом на народа, а личен офис на българо-украинските схеми на неолибералите! Президентството ще се превърне в непреборим чадър за газови поръчки, имотни далавери и оръжейни апетити, а България ще бъде харизана като частна фирма на шепа милионери, прогнозира SIK ВG.

В мрежата има и още информация за въпросния спонсор:

Калоян Данчев от години развива мащабен туристически бизнес в Мексико, основно в района на Канкун. Свързан е с Fidelis Marketing Group, маркетингова компания, основана през 2013 г., която работи с туристически продукти и ваканционни комплекси, твърди Теменуга Кръстева (Nush Kresteva).

И продължава: в собствената си публична биография Данчев представя бизнеса си като генериращ близо милиард долара годишни продажби. И още по повод дроновете и Украйна. На 8 октомври президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум официално потвърждава, че правителството разследва видеозапис с предполагаеми членове на мексикански наркокартели, участващи във войната в Украйна. На записите се споменават групировките „Ла Чаписа“ и картелът „Халиско- Ново поколение“. Тя допуска възможността да са били вербувани от частни компании или военни структури. Отделно El Pais публикува разследвания за интереса на организирани престъпни групи към опита от войната в Украйна, включително използването на дронове с оптично управление.

И това не е всичко… Линда Петкова, съпругата на Кирил Петков, е едноличен собственик на „Елит естейтс груп“ ЕООД, ЕИК 208537748. Нейното дружество и Калоян Данчев участват в „Елит естейтс груп ЕООД и ко“ КД, ЕИК 208571558.

Вече стигаме до любимата ми част… политическия морал, продължава с коментара си Теменуга Кръстева. Същият онзи морал, с който години наред ни обясняваха как парите и властта не трябва да се преплитат. Как институциите трябва да са независими. Как прозрачността е задължителна. Как дори съмнението за конфликт на интереси заслужава публично обяснение. Прекрасни принципи. Евала!!

Всички ние знаем, че безплатен обяд няма. Въпросът не е дали някой вече е обещал да „връща“ даренията. Въпросът е как точно финансовата подкрепа ще бъде възнаградена с политическо влияние. С обществени поръчки? Напомням, че президентът е публичен възложител по закон. С назначения, институционално посредничество или позиции по законодателство, което засяга интересите на конкретни икономически групи? Или пък може би само с покани за „Българската Коледа“? Аз залагам на последното, защото вярвам в морала на тези, които направиха „Сглобката“.

Да приключим с нещо много простичко.

Нямам нужда някой да ми доказва, че богатите хора имат право да даряват за политически кампании. Знам го. Нямам нужда и някой да ми обяснява, че фирменото съдружие не е престъпление. И това го знам. Искам да знам къде е границата между финансовата подкрепа и политическото влияние. И кой ще следи тя да не бъде прекрачена. Искам да знам какво точно струва 300 000 евро.