28.10.2026 | 16:17

Имотна война! Кела изплашил Темиз преди разстрела на Бинев

Шефът на таекуандото бил посредник в спора с дъщерята на известния архитект Стуци

Ния и Еюп Темиз

Авторитетният в криминалните среди бургаски бизнесмен Пламен Дишков – Кела се оказа свързан с убийството на Слави Бинев – друг голям авторитет, бивш евродепутат, архонт и шеф на таекуондото в България. 50-годишният бургазлия е посетил офиса на архитект Ния Темиз, от което тя се изплашила.

Този факт стана известен по време на мярката за неотклонение на 53-годишният турски строителен предприемач Еюп Темиз, обвиняем за разстрела на Бинев през изминалата събота.

Адвокатката на Еюп Ергюл Лютфиева заяви, че след посещението на Кела, клиентът й бил много изплашен за живота на семейството си. По думите й Кела се намесил в имотния спор съобщавайки на турския предприемач, че трябва да дава пари. Според защитата в основата на случилото се стои бизнес конфликт, в който били архитект Калин Тихолов и съпругата на обвиняемия Ния Темиз, а Слави Бинев бил посредник.

Става дума за сума между 500 000 и 1 500 000 евро. Ния Темиз е дъщеря на покойния столичен архитект Стоян Янев, по-известен с прякора си Стуци. В съда стана ясно, че тя много се уплашила и заминала за Турция и се намира в Истанбул. Пред съда адвокат Лютфиева представи молба от нейно име, че желае да бъде разпитана по видеоконферентна връзка. Тъй като я няма и не е дала показания, тя е обявена за издирване.

Според съдия Петър Славчев, който гледа мярката на Еюп, тепърва трябва да се изяснява дали някой някого е заплашвал или дали някой е бил уплашен. Пламен Кела вече е дал показания, в които отрича да е заплашвал Ния Темиз. Израсналият в бургаския квартал „Славейков“ бизнесмен бе дълго време в конфликт с несебърския подземен бос Димитър Желязков – Очите. Бе подсъдим и за убийството на Димитър Стаматов – Мастара, собственик на месарска фирма и близък приятел на Очите. През август 2011 г. Кела бе задържан в Португалия, след като години наред беше издирван с червена бюлетина на Интерпол и Европейска заповед за арест (ЕЗА). След акто бе екстрадиран у нас Бургаският окръжен съд го оправда по делото за убийството на Мастара.

Друг интересен свидетел е бизнесменът Росен Русимов, срързван с т.нар. кръг „Котараците“. Той е дал разяснения за бизнес контактите около Бинев, включително отношения между български и турски партньори в големите инфраструктурни проекти.

Обвиняемият Еюп, който твърдо настоя да не бъде сниман, въпреки, че снимките му са навсякъде, не изрази никакви съжаление за Слави Бинев, с когото са дългогодишни приятели от таекуондото. Стана ясно, че след като дошъл в дома му в събота заедно със свидетелите Юсуф Ведат и Ибрям Ибрям, двамата се скарали остро за голяма сума пари. Еюп настоявал сумите да му се върнат, а Бинев се изсмял, след което бил гръмнат с един куршум в главата.

Касае се за рядко срещан случай, при който са налице свидетели очевидци, които без противоречие уличават извършителя, каза съдия Петър Славчев. Показанията им се подкрепят от откритите веществени доказателства – пистолетът „Зиг Зауер“, иззет при претърсването в автомобила при „тампонирането“ му на магистрала „Тракия“ в района на Траянови врата, откритата гилза, за която е установено с експертна справка, че е предназначена за използване със същия пистолет. Установено е, че с въпросния пистолет е стреляно, както и откритите вещества и микрочастици съответстват на тези на откритите по гилзата.

Съдът остави Темиз в ареста, като решението не е окончателно и мярката може да бъде обжалвана следващия четвъртък.