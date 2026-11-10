10.11.2026 | 21:21

Испанският арест стопи мускулите на „Ахил“: Стоян Колев вече не прилича на страховитата батка от TikTok

Преди месеци бургазлията позираше гол до кръста и предизвикваше всички пред камерите. Днес мълчеше в съда, изглеждаше видимо по-слаб и поиска по-лека мярка заради здравословни проблеми.

Къде изчезна мускулестият „Ахил от Троя“, който само преди няколко месеца демонстрираше завидно самочувствие, показваше татуираното си тяло и превръщаше всяко свое появяване пред камерата в представление? Бургаският тиктокър Стоян Колев днес влезе в Районния съд в Пазарджик като коренно различен човек.

Нямаше го предизвикателното поведение, нямаше ги демонстрациите на сила и арогантните изпълнения, с които събираше зрители в социалните мрежи. Колев запази мълчание и настоя да не бъде сниман. Видимата промяна във външността му постави още един въпрос: какво се е случило с някогашния самоуверен инфлуенсър през седмиците зад решетките?

Контрастът с по-старите му кадри е поразителен. Преди ареста Колев обичаше да се появява гол до кръста, да демонстрира внушителна мускулатура и да позира като човек, който няма от какво да се страхува. Самопровъзгласяваше се за „Ахил от Троя“ и очевидно държеше публиката да забелязва физическата му форма. Днес тази показност напълно отсъстваше. С черен спортен екип, приведено поведение и далеч по-сдържано излъчване той почти не напомняше на шумния герой от собствените си видеоклипове. На кадрите изглежда и видимо по-слаб в сравнение с предишните си публични изяви.

Вижте как се държеше преди няколко месеца в Пазарджик:

Колко килограма е свалил в действителност, не е известно, но разликата във външния му вид е забележима. Не е известно и дали промяната се дължи на прекъснати тренировки, липса на хранителни добавки или нещо друго.

Самият Колев днес поиска по-лека мярка за неотклонение, като посочи необходимостта да предприеме спешни действия за здравословното си състояние. Престоят му в Испания бе около два месеца.

Стоян Колев беше задържан във Валенсия на 5 септември, при това по време на свое излъчване на живо в социалните мрежи. Испанските власти го откриха след издирване по линия на българската полиция. На 14 октомври, точно 39 дни по-късно, той беше предаден на българските власти по Европейска заповед за арест и върнат у нас под конвой. Оттогава остава задържан и в България. Така към днешното заседание Колев е прекарал общо над два месеца под стража в двете държави.

Припомняме, че неприятностите на бургаския инфлуенсър започнаха след серия прояви, за които прокуратурата внесе обвинителен акт. Колев е подсъдим за управление на автомобил след употреба на кокаин, както и за хулигански действия на автомагистрала „Тракия“ и в Съдебната палата в Пазарджик. Според обвинението той е шофирал агресивно, доближавал се е опасно до други автомобили и е демонстрирал пневматична пушка през люка на колата. Това са твърденията на държавното обвинение, по които съдът все още не се е произнесъл с присъда. През лятото Колев получи по-лека мярка „домашен арест“, но впоследствие напусна адреса, на който трябваше да пребивава, и се оказа извън България. На 26 август съдът промени мярката му на „задържане под стража“, а през септември стана ясно, че е арестуван във Валенсия. Случаят придоби широка публичност именно заради поведението му в социалните мрежи и начина, по който беше задържан от испанските власти.

Днес в Пазарджик трябваше да се проведе разпоредителното заседание по делото, но до разглеждане по същество не се стигна. Колев изненадващо се отказа от досегашния си адвокат Тервел Раев заради различия в защитната стратегия. На негово място застана Кристиан Мирчев, който поиска време, за да се запознае с доказателствата и материалите. Съдия Снежана Стоянова уважи искането и отложи заседанието за 23 ноември.

Защитата поиска и промяна на мярката от „задържане под стража“ в парична гаранция. Прокурор Борис Петков възрази, като изтъкна липсата на нови обстоятелства и припомни бягството на Колев от домашния арест. Самият подсъдим обясни тогавашното си поведение с временна параноя и изрази съжаление за случилото се. Той настоя да бъде освободен и заради необходимостта да се погрижи за здравето си. Съдът обаче не прие доводите му и постанови да остане в ареста. Новият му адвокат заяви, че няма да обжалва определението.

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