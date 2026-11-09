09.11.2026 | 14:55

Нещо става! Скандалният газов шеф Владимир Малинов хвърли оставка

Дали новият европейски главен прокурор е свалил чадъра, който му опъна Лаура Кьовеши?

Дългогодишният ръководител на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов, който в края на август бе назначен за шеф на Газов хъб „Балкан“ е хвърлил оставка от дружеството, съобщава Бюрото за разследвания BIRD.BG.

„Газов хъб Балкан“ е 100% собственост на „Булгартрансгаз“ (част от Българския енергиен холдинг). Дружеството е създадено през 2019 г. с платформа за покупка и продажба на природен газ.

В началото на август Малинов без обяснения беше сменен като директор на „Булгартрансгаз“, а на негово място беше назначен Кирил Равначки.

Малинов бе един от малкото директори в държавната енергетика, който не беше сменян от правителствата след 2020 г. – независимо дали те бяха доминирани от ГЕРБ, ПП-ДБ или Румен Радев.

От 2018 г. той бе изпълнителен директор на компанията, като преди това осем години е ръководил правната ѝ дирекция.

През неговия мандат минаха някои от най-големите и спорни проекти – като „Турски поток“, пускането на интерконектора с Гърция, договора с „Боташ“ и отменената поръчка за разширението на газохранилището Чирен, което беше разследвано от Европейската прокуратура.

Между април 2024 и януари 2025 г. Владимир Малинов беше и служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев. Една от задачите му тогава беше да предоговори условията по договора с „Боташ“, в който той самият беше участвал.

В средата на август 2024 година стана ясно, че Европейската прокуратура разследва разширението на газохранилището в Чирен. Малко по-късно, на 24 март 2025 година се разбра, че Малинов е бил призован в българския офис на Европейската прокуратура, за да му бъде предявено обвинение, най-вероятно за обществената поръчка за новите сондажи за разширението на Чирен. Той обаче не се явил, а адвокатът му депозирал заявление, че е в болница.

Сигналът за разследването на европейския прокурор Лаура Кьовеши бе подаден от Българския енергиен и минен форум за нарушения в обществена поръчка за сондажите, за които има отпуснати 78 млн. евро от Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA). Информацията се отнася за промяна на технологията на сондажите, която, освен че би спестила на изпълнителя „Главболгарстрой“ 80-90 млн. лв., но също така би компрометирала самата структура на газохранилището.

Поръчката бе проведена, докато Малинов беше начело на дружеството, но към момента на проверката на хората на Лаура Кьовеши той беше служебен министър. Като такъв той разпореди спиране на дейностите по договора с „Главболгарстой“, а през октомври 2024 г. изпълнителят се отказа от поръчката, контрактът бе разтрогнат, а даденият аванс – върнат.

През септември тази година Антикорупционният фонд (АКФ) поиска информация какво се случва с делото „Чирен“, за което Владимир Малинов беше пред обвинение преди година. Тогава бившият европрокурор Теодора Георгиева заяви, че по нейна информация постановлението за привличането на Малинов като обвиняем от Европейската прокуратура е изчезнало.