18.02.2026 | 21:44

Ивайло Мирчев пита Цветанка Ризова: Колко свободна от Пеевски е bTV

Той попита медията в нейно студи защо всеки статус във "Фейсбук" на корупционера се превръща в новина

Съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев повдигна въпроса за свободата на словото в bTV при гостуването си тази вечер в предаването на Цветанка Ризова “Лице в лице”.

През последните 6 месеца възникнаха доста въпроси за спазването на журналистическите стандарти в bTV. Бяха отменени интервюта на опозиционни лидери – на Денков и мое. След като бяха отменени интервюта на опозиционни лидери, дойдоха протестите. Самите протестиращи в новините на bTV бяха представени като лумпени. Провокатори бяха представяни за протестиращи. Най-големите протести бяха представени по един много странен начин – като някакво съвсем малко събитие, каза Мирчев.

Телевизията се раздели с водещи журналисти с доста чиста биография като Мария Цънцарова, като Стоян Георгиев, после проверих, че има и още – Весела Кисьова и Искра Владимирова. Това са неща, които са притеснителни, че стават в национална телевизия. Едновременно с това – на сайта на bTV Делян Пеeвски е наричан „спасител“. В новините на bTV всеки статус на Делян Пеeвски се превръща в новина. Това не се случва с останалите политически лидери, заяви съпредседателят на “Да, България”.

Не искам да живея в страна, в която някой политик може да си помисли, че ще вдигне телефона и ще диктува редакционната политика на предаване или телевизия. Нашата битка е медиите да бъдат независими и да няма политик, който да им задава посока на работа, каза Мирчев.

Той даде пример за следните злоупотреби – „когато самата телевизия има и други бизнес интереси – като мобилен оператор или в транспортния бранш – и когато сe каже: ще си получиш ваучера за мобилния оператор, обаче искам да ме слушаш политически, кого показваш и как представяш новините. Когато кажеш: ще продадеш влаковете, обаче..“

Това важи за всички телевизии, не само за bTV, заяви още Ивайло Мирчев.

В