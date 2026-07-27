27.07.2026 | 14:39

Кафе босът Владо Загатото убит и изгорен в къщата му в Банкя

Откриха овъгления труп на крупния бизнесмен след сигнал за пожар

Популярният бизнесмен и крупен вносител на кафе и вендинг автомати Владимир Янков – Владо Загатото, чийто овъглен труп беше открит тази сутрин в къщата му в Банкя, е бил убит, а впоследствие домът му е опожарен като хижа „Петрохан“, за да бъдат заличени следите на убийците.

Това е основната първоначална версия, по която работят криминалистите, твърди сайтът Лупа. Засега от полицията не дават официално изявление, извършват се следствени действия и огледи, проверяват се и камери за видеонаблюдение в района.

Овъгленото тяло на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков беше открито рано тази сутрин в една от стаите на къщата му в Банкя след подаден сигнал от негови съседи за пожар.

При гасенето на пламъците пожарникарите открили обгорялото тяло на Янков. Сред съседите му в Банкя се понесе слух, че Владо Загатото е бил открит с огнестрелна рана в главата, но на този етап няма потвърждение от МВР.

Кой е Владимир Янков?

Янков е сред собствениците и управителите на „ЗАГАТО“ ООД – дружество, регистрирано през 1996 г., чиято основна дейност е търговията на едро с кафе, чай, какао и подправки, показва справка в Търговския регистър. Компанията реализира годишни приходи в размер на десетки милиони левове и има над 60 служители.

Освен в „ЗАГАТО“ ООД, Владимир Янков има участие и в още няколко дружества – „ЗАГАУТО“ ЕООД, „ЗАГАТО ЛОГИСТИК“ ЕООД, „ФАСТ СЪРВИЗ“ ООД и „ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. В миналото името му е свързвано и с други фирми, сред които „ЗАГИ 2000“ ЕООД, ЕТ „ТОМЕК – Владимир Томов“ и „ЛАКУА“ ООД.

През годините бизнесът му е бил насочен към дистрибуцията на кафе, чай, професионални кафе машини и вендинг оборудване, като е работил с редица международни компании и марки. Сред тях са Pelican Rouge, La Pavoni, Saeco, Gaggia, Necta, Grimac, Evoca Group, PURO Fairtrade Coffee, Gimoka, Covim Espresso Life и други. Според публично достъпна информация свързаните с него компании са реализирали значителни обороти, като най-голямото дружество достига близо 100 млн. лева годишни приходи.

Въпреки мащаба на бизнеса си Янков остава слабо познат на широката общественост и почти не присъства в публичното пространство с интервюта или медийни изяви.