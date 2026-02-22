22.02.2026 | 13:19

Как Ивайло Иванов се самоуби с 2 куршума в главата: Адвокат разби на пух и прах абсурдната версия на МВР и прокуратурата

Настоявам за отвод на ВЕЩИТЕ ЛИЦА и назначаване на нови експертизи!, пише Евгения Михайлова

Освен състраданието, което изпитвам към жертвите и желанието да получат справедливост още в този свят, както и да живеем в правова държава, в която сме спокойни, че държавата/мафията/задкулисието и т.н. не очистват хора, след което да ги обявят за самоубийци – силен интерес буди у мен и съдебно-медицинската експертна част по случая Петрохан при колегата – адвокат Ивайло Иванов.

Като махнем това, че е малко вероятно да се е самоубил (което е видно и от вида му, както и от поведението му на записите, че дори и от начина, по който разговаря с кучето и т.н.) – ще кажа нещо за ДВАТА ИЗСТРЕЛА:

Официално се твърди, че изстрелът (първият) е бил под брадичката и е излязъл през очите … Въпреки че куршумът не влиза в черепната кутия, енергийната вълна от него (хидродинамичен шок) предизвиква почти винаги тежко мозъчно сътресение (КОМОЦИО) – и е много възможно да се стигне до незабавна ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ .. Дори да няма пълна загуба на съзнание се стига до ТЕЖКА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ.

Второ – при изстрел, излизащ при корена на носа/очите, настъпва внезапна, ПЪЛНА ТЪМНИНА.

Трето – устата и носът се пълнят с кръв и костни фрагменти. Човек започва да се задушава. Човек е дезориентиран, сляп, в агония и се задушава (вероятно и гърлото се пълни с кръв и човек изпитва паника от липсата на кислород и се бори за въздух)…След такава рана КООРДИНАЦИЯТА (ако изобщо има такава и човек не е просто ПРИПАДНАЛ, което е най-често се случва при тежко комоцио), е силно нарушена и дори евентуално да е запазено съзнанието – има ТЕЖКА ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ и некоординираност на движенията. При подобна травма тялото влиза в състояние на хипер остър травматичен шок..

Та, верно има и адреналинов пик, но в горното състояние да вдигнеш пистолета и да го долепиш точно до слепоочието си (където е входната рана на втория изстрел) изисква да си свръхчовек .. И понеже, ако човек стреля сам в брадичката си, ъгълът и ЗАХВАТЪТ са изключително неестествени (а вероятно е изпуснал пистолета след първия изстрел от ударната вълна и сам е паднал на земята – оръжието е паднало включително поради откъсването на част от пръста на ръката му и силната болка) – та, ако пистолетът е останал под тялото му при свличането му на земята – вероятността да успее да го извади от под тялото си е нищожна …

Ако е бил до него – трябвало е да го намери … Дори да е останал в ръката му поради спазъм – втори изстрел в ЛЯВОТО слепоочието изисква КОРЕННО РАЗЛИЧНА ПОЗИЦИЯ на ръката. Ако си сляп – да намериш пистолета е доста трудно …

Отделно ПРЕНАСТРОЙВАНЕТО на захвата в състояние на агония, шок и ТЕЖКО КОМОЦИО, придружено със загуба на ориентация е ТОЛКОВА МАЛКО ВЕРОЯТНО, че за всеки нормален човек, запазил здравия си разум – това е почти изключено ..а Ивайло Иванов няма данни да е бил свръхчовек, нито говорим за някакви божества …

Вторият изстрел в лявото слепоочие, ОСОБЕНО АКО ЧОВЕК НЕ Е ЛЕВАК (левичар) и изпитва силна болка в дясната ръка (част от пръста липсва) и е с множество лицево челюстни травми, носът му е пълен с кости и кръв, задушава се, от удара вследствие изстрела е дезориентиран и с нарушена координация – вероятноста да успее да прехвърли пистолета в лявата си ръка и да се застреля в лявото слепоочие клони към абсолютна нула ..

ОТВОД – Настоявам за отвод на ВЕЩИТЕ ЛИЦА и назначаване на нови експертизи!

ГРЕШКА: откъсната част от пръста е на лявата ръка.