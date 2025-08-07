07.08.2025 | 20:00

Кирил Петков може отново да стане лидер на „Продължаваме Промяната“ (видео)

"Той може да бъде и кандидат за президент", заяви бившият народен представител Настимир Ананиев

Бившият народен представител от „Продължаваме промяната“ Настимир Ананиев бе специален гост в „Денят на Дарик“, за да коментира актуалните политически теми. Той заяви, че Кирил Петков отново може да бъде избран за лидер на „Продължаваме промяната“ на предстоящия конгрес на партията.

„Абсолютно е възможно Кирил Петков да се завърне в политиката. Като има конгрес, той получи номинация и не си направи отвод, той ще бъде избран. Няма да бъда изненадан, ако Кирил Петков и Асен Василев да се върнат на терен“, заяви Ананиев.

„Когато си тръгвах от ПП-ДБ имах откровен разговор с Петков и той ми каза, че има решение през април 2026 година с Асен Василев да направят крачка назад. Имало е нагласа да го направят, но не знам случващите се в момента събития да променят тази динамика. Говори се, че Кирил Петков може да бъде кандидат за президент, но трябва кандидатурата да бъде гражданска, за да може да се тръгне напред и да бъде широко подкрепена“, заяви Настимир Ананиев.