15.02.2026 | 20:41

Кметът на София поиска международно разследване на случая „Петрохан“

По тяхно желание дарението на Васил Терзиев е преведено по сметка на Ивайло Иванов, а не към сдружението

Кметът на София Васил Терзиев коментира публично познанството си с Ивайло Калушев, след трагичния случай с шестимата загинали край Петрохан и Околчица. В предаването „120 минути“ по бТВ той заяви, че засега не е бил призован да дава показания. Терзиев пожела международно разследване на случая.

„Много се надявам да има международно разследване, за да може по обективен начин да се съберат парчетата и да се види какво се е случило“, каза Терзиев.

Кметът на София разказа, че се е запознал с част от групата през есента на 2022 г., когато по покана на приятел посетил хижа Петрохан. По думите му е срещал шестимата мъже, като някои от тях в последствие е виждал отново. Описа ги като дисциплинирани, организирани и ерудирани хора, посветени на каузата за опазване на планината и дивата природа.

Година след запознанството те го помолили за дарение, като посочили конкретна сума и цел. Терзиев уточни, че се е срещал с тях общо 9-10 пъти.

„Старая се да не си изграждам някакви хипотези, има власти, които трябва да дадат много отговори, има страшно много конспирации, които навеждат и в посока самоубийство, и в посока убийство, аз не бих искал да коментирам тези неща, по-скоро лична перспектива – какво аз съм видял“, коментира кметът на София пред бТВ.

Васил Терзиев подчерта, че през годините е дарил милиони левове за различни каузи – здравеопазване, образование, бедствия, болници и църкви и че е подкрепял стотици хора както като дарител, така и като инвеститор. „Част от тях не съм преценил добре, част са ме разочаровали“, призна той, но допълни, че при всяко дарение е действал с убеждението, че подкрепя достойна кауза.

От разследване на бТВ става ясно, че организацията на Калушев е декларирала значително по-малко средства от обявените от дарители суми.

Терзиев обясни, че неговото дарение е било преведено по лична сметка на Ивайло Иванов по тяхна молба, а даденото му обяснение тогава му се е сторило задоволително.

Кметът отрече да е знаел за сигнали за неправомерно заграждане на държавни терени или за ограничаване на достъпа до хижата. Той заяви още, че никога не е виждал членовете на групата въоръжени.

Терзиев подчерта, че не желае да коментира версии за самоубийство или убийство, като оставя разследването на компетентните органи, и говори единствено от личната си перспектива и впечатления.

Терзиев не даде отговор на въпрос дали би дал оставка, подобно на западни общественици, асоциирани със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

„Първо, нека го направим това международно разследване. И второ, всеки един човек понякога бърка в преценката си. Нито един от нас няма криле на гърба и всички сме тук на земята, като „грешници“. Трябва да има смирение, да се учим от грешките си и да не съдим много другите“, каза Васил Терзиев.

