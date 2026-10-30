30.10.2026 | 16:04

Колежка на Йотова от БНТ: И като млада репортерка си служеше с лъжи!

"Някои и досега разграничаваме личен живот от кариера, журналистически професионализъм и политика", пише Маринела Липчева

Някогашна колежка на Илияна Йотова от БНТ намекна, че и като журналист преди около 30 години тя е прибягвала до лъжи, манипулации и интриги. В свой пост в социалната мрежа едно от знаковите лица на националната медиа Маринела Липчева, която след това работеше за редица световни медии, си припомни общото си минало с президента. Липчева признава, че двете имали нормални взаимоотношения, но язвително подмята: „На фона на спомените ми от онова време, вчерашното й поведение и говорене не ме учудва“.

Ето целия пост:

„Горда съм от това, което правят колегите ми в българската програма на Дойче Веле в отговор на вчерашния дебат между кандидат-президентите. Фактчекинг е единствената алтернатива на интриганството и лъжите в политиката. Понеже през 90-те съм работила в БНТ моят скромен съвет към колегите там e: Знам, че ви е трудно, но използвайте екип за проверка на фактите, най-вече при такъв формат. В Германия и в Дойче Веле в частност това отдавна е част от журналистическото ни всекидневие.

И като казах 90-те, в съчетание с БНТ: Докато бях парламентарен репортер за централната новинарска емисия на Ефир 2 като втори репортер за новинарските емисии на Първа програма беше Илияна Йотова. Прилагам снимка като веществено доказателство. Винаги сме имали добри колегиални отношения. В името на почтеността и професионализма след вчерашния дебат обаче мога да кажа само едно: На фона на спомените ми от онова време, вчерашното й поведение и говорене не ме учудва.

П.С. От уважение към към хубавите спомени от 90-те години в БНТ няма да ви кажа нищо повече в прибавка към снимката освен това: Някои имахме късмета да бъдем поканени да работим като журналисти в Ефир 2 при Нери Терзиева. Други нямаха този шанс. Някои и досега разграничаваме личен живот от кариера, журналистически професионализъм и политика.“