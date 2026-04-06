Командирован от Русинова прокурор ще разследва… Русинова

Мария Николова от СРП е катапултирана скоростно в СГП

Шизофренията, наречена Софийска градска прокуратура, достигна нови висоти. Това е все едно левият крак на кокошката да се опълчи на главния (кокоши) мозък.

Със заповед № РД-07-11/21.01.2026 на Емилия Русинова от Софийска районна прокуратура е катапултирана, т.е. командирована, прокурор Мария Иванова Николова. Новата топла службица на Мария ще трае шест месеца – но разбира се, ако слушка, може да трае и по-дълго. Много по-дълго.

И това е така, понеже Мария поема вероятно най-важното и проблематично дело – а именно, разследването срещу самата Русинова. То бе започнато в ГДБОП по сигнал на европрокурора Теодора Георгиева. Започнато, но броени дни по-късно иззето от самата Русинова – след като същата отказа да се яви като свидетел на разпит в ГДБОП.

Едва ли е необходимо да доказваме очевидното – командировката на Мария ще бъде удължена безсрочно в момента, в който тя смачка делото срещу своя началник. Което едва ли ще отнеме много време.

И обратното – ако по някакво чудо тя реши да прояви гръбнак (знаем, че няма) и да се развихри срещу шефката на Софийска градска прокуратура – то командировката и светкавично ще бъде прекратена. И ще бъде върната на райoнно ниво, където да продължи да разследва „вълнуващи“ случаи като кражби на кокошки, коли и кредитни карти.