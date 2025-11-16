16.11.2025 | 14:14

Комсомолецът Плевлениев: Роден съм в малък град, в бедно семейство, но бях щастлив

Президентът на ГЕРБ пак се легендира и създава измислени истории от миналото си

Успехът се мери с прогреса в обществото, смята президентът в периода 2012 – 2017 г. Росен Плевнелиев. Плевнелиев посочи, че е бил на различни позиции, но на всяка е търсил смисъл. „Роден съм в малък град, в бедно семейство, но бях щастлив. В Благоевград постъпих в Математическата гимназия и там разбрах, че за да бъдеш успешен, трябва да полагаш усилия“, посочи той, цитиран от БТА.

Плевнелиев разказа, че преди да замине за Германия преди години е взел кредит с 90 на сто лихва, а парите са свършили за една седмица. По това време е имал 24 работници. „Тогава разбрах един друг урок – те трябваше да успеят, за да мога и аз да успея и заради това дадох всичко от себе си, а две години по-късно имах 200 работници, 3 офиса и в основата на успеха беше разбирането, че заедно успяваме“, каза той.

Вярвам, че ние българите можем да сме успешни глобално, отворени към света, отбеляза още Росен Плевнелиев.

По думите му за него, включително и като министър усещането е било, че успехът е колективно дело и че всеки може да допринесе за него.

Успехът на един президент, на един лидер, е успехът на обществото, успехът на отделния човек, успехът се мери с прогреса в обществото, акцентира Плевнелиев.

В случая президентът на ГЕРБ отново прави опити за манипулации, защото той е наследник на функционер на БКП В Пиринско. В началото на 90-те години на миналия век, той беше известен най-вече като синът на Асен Плевнелиев – секретар на ОК на БКП в Благоевград по време на царуването на Владимир Сандев (първи секретар на Окръжния комитет на БКП). Преди да стане бизнесмен след 1989 г., Плевнелиев беше комсомолски секретар.