30.07.2026 | 20:33

Корупция, рекет и КОЙ ползва държавата за лични цели?(видео)

Защо прокуратурата скри и опита да прекрати разследване за търговия с влияние на Джевдет Чакъров?

През май 2025 г. Джевдет Чакъров изненадващо подаде оставка като съпредседател на ДПС, оттегли съдебните искове срещу промените в партията и на практика отвори път Делян Пеевски окончателно да поеме контрола над движението. Само няколко месеца по-рано Чакъров публично обвиняваше Пеевски, че е „откраднал ДПС“ с помощта на държавните институции и определяше решенията на Върховния административен съд като доказателство за „превзета държава“.

Какво се случва между тези две събития?

Документи от закритата Комисия за противодействие на корупцията показват, че паралелно с политическата битка за ДПС КПК е водила разследване срещу Джевдет Чакъров и неговия син Сами Чакъров по сигнал на пловдивския бизнесмен Велко Ендрев. Разследването е образувано в края на 2024 г. под надзора на Софийската градска прокуратура за предполагаема търговия с влияние.

В сигнала си Ендрев твърди, че още през 2009 г., когато кандидатства за концесия за добив на мрамор край асеновградското село Мулдава, му е било предложено да прехвърли половината от дружеството си на лице, посочено от Джевдет Чакъров, който тогава е министър на околната среда и водите. След отказа си, по думите му, процедурата по концесията спира, а впоследствие срещу него започва серия проверки от различни институции.

През 2013 г. „НВГ Кариери“ все пак печели концесията и се подготвя за започне работа. Концесията все пак е предоставена през 2013 г., когато Чакъров не е в изпълнителната власт, а след предсрочните парламентарни избори през май същата година той отново е избран за депутат. В района около кариерата се се развиват мащабни инфраструктурни проекти, а пред бизнеса за добив на строителни материали се очертават години с много работа и големи обороти. Препятствията обаче не свършват. Концесията е оспорена пред съда от игуменката на близкия манастир „Св. Петка Мулдавска“ – монахинята Юлита.

“Чакъров и неговите хора разбраха, че съм стигнал изключително далеч в проучването и си движа нещата за спечелване на концесията. Поради тази причина те се свързаха с Юлита – игуменката на манастир „Св. Петка Мулдавска“ в общ. Асеновград и я накараха да пусне жалба срещу влязлото в сила решение на Министерски съвет за концесията, тъй като тя е заинтересовано лице, защото в концесионната площ влиза част от имотите собственост на Пловдивска митрополия”, посочва Велко Ендрев в сигнала си до КПК, правописът е запазен.

Той твърди още, че през 2020 г. е принуден да продаде 50% от дружеството „НВГ Кариери“ срещу 100 лв., въпреки че реалната стойност на дяловете, според него, е била около 1 млн. лв.

В материалите по разследването на КПК се съдържат твърдения, че Джевдет Чакъров е упражнявал контрол освен чрез сина си, но и чрез подставени лица. Ключова роля в схемата, разследвана през 2024 г., играят съдружниците на Сами Чакъров – Иван Васев и Юри Хаджиев, които чрез дружеството “Строймаш” придобиват 50% от капитала на „НВГ Кариери“ срещу символичната сума.

Данни за влияние при обществени поръчки и концесии в района на община Асеновград

Агентите на КПК са описали и конкретни схеми не само в частния бизнес, но и с общински пари:

“В хода на разследването и в потвърждение на наличните данни за изградените доверителни отношения на Джевдет Чакъров с кмета на Община Асеновград са установи, че предвид обществено политическите възможности на Чакъров разполага с възможности да оказва влияние върху решенията на кмета относно избора на определено дружество, което трябва да спечели конкретни обществени поръчки, както и концесия на територията на Община Асеновград. Дружеството е „Запрянови – 03“. Налична са данни, че част от печалбата на дружеството, а именно 10 /десет/ процента от стойността на спечелените обществени поръчки се предава нерегламентирано на ръка на Джевдет Чакъров…Дружеството „Запрянови-03“ ООД от 2020 г. до момента, е сключило договори за изпълнение на обществени поръчки с Община Асеновград, на обща стойност около 53 000 000 лв.”, се посочва в справка от материалите по разследването на КПК.

По случая са използвани специални разузнавателни средства (СРС). Сред документите има запис на разговор между Велко Ендрев и Иван Васев от декември 2024 г., в който двамата обсъждат обстоятелствата около придобиването на дяловете в кариерата. В разговора Ендрев отново твърди, че е бил подложен на натиск, а Васев споменава името на бившия лидер на пловдивското крило на БСП Георги Гергов, който според Васев “уредил концесията” над село Мулдава.

Потърсихме за коментар Юри Хаджиев, който отказа да разговаря с нас.

Съдружникът му Иван Васев даде интервю за “Извън ефир”, в което категорично отрече както обвиненията на Ендрев за натиск, така и съмненията за влияние от страна на Джевдет Чакъров в процедурите за концесии за добив на подземни богатства. По отношение на Георги Гергов Васев твърди единствено, че той е съдействал за контакт с митрополит Николай във връзка със съдебен казус между собствениците на концесията и Църквата.

Във фокуса на разследването попадат още бизнесите на сина на Джевдет Чакъров – Сами. Според материалите на КПК името му се свързва с над 45 фирми. В част от документите се съдържат свидетелски показания за активи на Сами Чакъров за десетки милиони евро.

През 2022-ра в историята се появяват още неслучайни герои. Велко и Георги Ендреви прехвърлят дружествените си дялове от “НВГ кариери” на фирмата “Ди кей фишинг”, която се управлява от Цветан Станчев. Станчев е свързан с бизнесмена и собственик на “Инса ойл” Георги Самуилов – управител е в няколко негови фирми. През 2024 “Ди кей фишинг” прехвърля дяловете от НВГ Кариери лично на Георги Самуилов.

Кой е Георги Самуилов?

В началото на 90-те години той основава фирмата за търговия с горива “Самс интернешънъл”, свързвана с “Мултигруп”. Десетилетие по-късно започва да работи най-емблематичната му компания “Инса ойл”, която днес е сред най-големите вносители на горива.

През 2009 г. Самуилов е посочен от тогавашния директор на ГДБОП, вече покойник, Ваньо Танов като свързан с многомилионни ДДС и данъчни измами. Подобни обвинения никога не са били повдигани официално.

Около Георги Самуилов от години съществуват публични спекулации, че е тясно свързан с Делян Пеевски. Според публикация на “Капитал” тези предположения се засилват след придобиването на известни имоти, свързвани с Пеевски като емблематичния хотел “Берлин”, сочен за негов “офис”. Изданието пише, че Самуилов отрича такава връзка.

Разследващият сайт BIRD.bg обвързва Георги Самуилов с американския лобист Тони Подеста, който, според медията, има договори на стойност над 2 милиона долара с български компании, чиито собственици се свързват с интересите на санкционирания по глобалния закон “Магнитски” Делян Пеевски.

(Няколко месеца преди Джевдет Чакъров да премине към крилото на Пеевски в ДПС срещу него са задействани добре познатите механизми – публични твърдения на хората на Пеевски, развити в “приятелски медии”.

„Изключително много проекти с неясен произход, свързани със семейството му. Соларни паркове, колкото искате. Желание за измяна на закони в лична полза за собствения бизнес. Бизнесът е на хора от семейството му. Свързани са. Това е негов бизнес, който се води на някой друг. В противен случай нямаше да идва при нас и да обикаля министерства, за да изменя закони. Това, което иска е на път да се случи, но няма“, коментира депутатът Станислав Анастасов в ефира на bTV.

Публичните намеци на съпартийците му, които преди да отидат при Пеевски и да обявят война на Доган, мълчаха за бизнес начинанията на Чакъров, са подкрепени с публикации в определени сайтове.)

“Висящото” дело срещу Чакъров е прекратено година и половина след образуването на разработката от КПК

Проверка на „Извън ефир“ показва, че на 9 юни, 2026 г. Софийската градска прокуратура е прекратила досъдебното производство с мотива, че не са налице данни за извършено престъпление. Софийският градски съд обаче отменя това постановление, като приема, че не е направен цялостен анализ на събраните доказателства и са пренебрегнати показания за други подобни случаи, при които се твърди, че Джевдет Чакъров е искал подкупи от хора с печеливши бизнеси, за да окаже влияние върху длъжностни лица. Съдът връща делото за допълнително разследване, а прокуратурата протестира пред Апелативен съд – София, чието определение се очаква.

Джевдет Чакъров и Сами Чакъров отказаха коментар.

“Придобиването на „НВГ Кариери“ ООД от г-н Георги Самуилов е частна

инвестиционна сделка. Извършена е преди 2 години и както се вижда от

Търговския регистър, Самуилов притежава 50 % от предприятието. Сделката е извършена по инициатива на продавача, а преговорите и

финализирането са извършени от представител на управителя на „ИНСА

ОЙЛ“. Кариерата работи и към настоящия момент”, посочват от петролната компания.“

Остават въпросите – защо подобна информация, свързана с действащ политик, никога не е оповестявана пред медиите и обществеността? Кой използва държавните институции за лична употреба? Все въпроси без отговор или въпроси, чийто отговор е твърде очевиден.