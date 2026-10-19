19.10.2026 | 13:29

Кръчмите в столицата надуха цените с 60%

Наръчник разкри с колко са скочили цифрите на блюдата

Нова платформа „Беше/Стана“ разкрива, че цените в заведенията в София са скочили с над 40% от средата на 2024 г. до юли 2026 г. Наръчникът сравнява цените на ястията преди и след въвеждането на еврото при официална годишна инфлация от 5-5,5%.

По булевард „Витошка“ порция картофки струва между 9 и 11 евро, а кафе под 3 евро се намира трудно.

В ресторант „Щастливеца“ кебапчетата са поскъпнали с 35%, десертите с 20%, а бутилираната вода с 40%. Поради високите цени свободните маси в ресторанта преобладават дори в петък и събота.

Във веригата „Хепи“ салатите са поскъпнали с над 40%, а заведенията масово намаляват грамажа на порциите. В „Ракета ракия бар“ край парк „Заимов“ шкембе чорбата е поскъпнала с 47%, а кебапчетата с 33%. При гурме бистрото „Фейк Френч“ охлювите са скочили с 59%, а френската лучена супа в София е с 25% нагоре. В ресторант „Космос“ цената на квасения хляб е вдигната с 40%. Клиентите избягват скъпите зеленчукови смеси и все по-често избират топли предястия като пилешки хапки.

На този фон ресторант „Петрус“ на шеф Петър Янков не е повишил цените на нито едно от 44-те ястия в менюто си за последните две години. Анализът показва, че много заведения изкуствено надуват сметките чрез скъпи гарнитури, пърленки и малки добавки, които достигали до 4-5 евро.

Авторите на наръчника съветват потребителите да подбират разумно местата за хранене и да не плащат за лоша храна. Спадът в посещаемостта на редица известни ресторанти показва промяна в потребителското поведение на българите.