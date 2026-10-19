19.10.2026 | 15:31

Не е виц: Корупционерът Пеевски ще бори корупцията на Радев

ДПС и кметове от сдружение „Толерантност“ представиха национална инициатива с фокус върху контрола на публичните средства и администрацията

Корупционерът и все още председател на ДПС Делян Пеевски обяви началото на национална кампания „Щит за хората“, насочена срещу лошото управление, корупционните практики и злоупотребите с публичен ресурс.

Инициативата, представена на годишната среща на сдружение на общините „Толерантност“ в София, обединява народни представители, кметове и общински съветници около целта средствата да достигат до гражданите, а не да се губят в непрозрачни договори, корупция и некачествено изпълнение.

В обръщение към форума Пеевски заяви, че корупционните сигнали и злоупотребите остават „под политически чадър“ и свърза кампанията с необходимостта от по-строг контрол върху публичния ресурс. По думите му всяко „откраднато евро“ е ресурс, отнет от хора, които се нуждаят от помощ и подкрепа.

В подкрепа на инициативата кметовете от „Толерантност“ се присъединиха към декларация, в която заявяват, че ще упражняват контрол върху управляващите и ще се противопоставят на корупцията, лошите практики и действията, които ощетяват гражданите.

В текста на декларацията се посочва още, че формацията се противопоставя на съкращенията в държавната и общинската администрация, когато те нарушават права и оскъпяват услугите чрез външни договори с близки до властта фирми.

Според организаторите кампанията е насочена към защита на публичния ресурс на всички нива — в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините. На срещата в София са участвали над 40 кметове и представители на общини.

През юни 2021 г. Делян Пеевски беше санкциониран от САЩ по глобалния закон “Магнитски” заради данни за участие в корупционни схеми. По-късно американските санкции бяха потвърдени и от Великобритания, Канада, Австралия, Нова Зеландия. Председателят на ДПС е един от малкото български политици, който е доказано корумпиран.