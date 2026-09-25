25.09.2026 | 18:50

„Кръгла папка“: Специалният повярва на градския, че главният е чист (видео)

Новият ад хок прокурор Антон Урумов е прекратил разследването срещу Борислав Сарафов по сигвал бившата европрокурорка Теодора Георгиева

Помните ли как преди около половин година българската европрокурорка Теодора Георгиева огласи свой официален сигнал срещу тогава все още заемащия временно поста на главен прокурор Борислав Сарафов? И замеси името на Делян Пеевски в контекста на свидетелски показания за едра корупция, дадени по разследване на Европейската прокуратура…

Е, нейният сигнал уверено се е запътил към кръглата папка. Оказва се, че на 8 юни настоящият специален прокурор Антон Урумов, избран да разследва главния прокурор и заместниците му, е затворил случая, прекратявайки разследване, образувано по твърденията на Георгиева.

По-любопитното е, че това е станало, след като в полза на Сарафов са свидетелствали лично градската прокурорка на София Емилия Русинова и зам. апелативната прокурорка на София Божидара Ганева. Преди време и двете, заедно със Сарафов, бяха посочени от свидетели като корумпирани от Петьо Петров – Еврото, но ръководената от Сарафов прокуратура прие, че тези показания са недостоверни.

Тя публично свърза имената на Пеевски, Сарафов и Русинова с корупция, политическо влияние и заплахи, след като през пролетта на 2025 г. беше атакувана с тайни видеозаписи от нейна стара среща с Петьо Петров – Еврото в скандално известния ресторант „Осемте джуджета“.

Въпросните записи излязоха точно, когато българската европрокурорка планираше да повдигне обвинение на бившия служебен енергиен министър и тогавашен шеф на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов.

Георгиева наблюдаваше ключовото европейско разследване за злоупотреби по проекта за разширение на газохранилището „Чирен“, но покрай публичния скандал около нея си направи отвод. Междувременно майка ѝ беше намерена мъртва след пожар в дома ѝ, а причините за него не са изяснени официално и досега.

Срещу Георгиева започна безпрецедентно дисциплинарно производство в Европейската прокуратура. То търсеше доказателства за нейни евентуални злоупотреби по европейски разследвания, но такива не бяха открити и тя беше наказана само с порицание за формални нарушения.

В рамките на това производство обаче европейската главна прокурорка Лаура Кьовеши влезе в официална кореспонденция със Сарафов, а той извади от ръкава показания на трима анонимни свидетели, че Георгиева е получавала подкупи от Петьо Еврото.

Прокуратурата обяви, че има такива показания чак, след като Георгиева подаде сигнал срещу Сарафов за злоупотреба с власт. Най-общо тя твърди, че той си е съчинил уличаваща я в корупция информация, с която я е злепоставил пред Кьовеши, като така е уронил престижа на цялата Европрокуратура.

Георгиева твърди още, че записите от нейната среща с Петьо Еврото са манипулирани и са извадени от компроматната банка на издирвания бивш следовател, до която достъп има именно кръгът от висши прокурори около Сарафов. По нейните думи тези записи са изпратени на медиите от кабинета на главния прокурор в София.

Бившата европрокурорка не отрича, че се е срещала с Петьо Еврото, но твърди, че това е станало по инициатива на Русинова с цел Георгиева да бъде тайно заснета и поставена в ситуация на зависимост. Обяснението ѝ е, че е отишла в „Осемте джуджета“ от любопитство, за да разбере какво знае Петьо Еврото за процедурата по избор на европрокурор от България.

Въпросната тайно заснета тяхна среща се провежда през януари 2020 г., когато тази процедура все още е в ход, а аферата „Осемте джуджета“ все още не е разкрита от Антикорупционния фонд.

През пролетта на 2023 г. ГЕРБ и ДПС оттеглят подкрепата си за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, той е скоропостижно уволнен от подкрепящото го дотогава мнозинство във ВСС, което избира временно на поста му Борислав Сарафов.

Докато тече процедурата по уволнението на Гешев, Софийската районна прокуратура рязко се присеща за Петьо Еврото и започва спешно разследване на незаконната му брокерска дейност. По него са събрани свидетелски показания за корупция срещу Сарафов, тогавашната градска прокурорка Илиана Кирилова, заместничката ѝ Божидара Ганева и тогавашната зам. апелативна прокурорка на София Емилия Русинова.

Петьо Еврото бяга безследно, от адресите му са иззети множество носители на информация, за които се предполага, че съдържат компромати за магистрати. След уволнението на Гешев разследването „Осемте джуджета“ е иззето от ръководената от Кирилова Градска прокуратура и впоследствие е прекратено. Основният мотив е, че няма данни за нито един корумпиран от Еврото магистрат.

Следва пенсиониране на Кирилова, назначаване на Русинова на нейния пост, а накрая и преместване на Ганева на поста на Русинова в Апелативната прокуратура в София. Така всички първоначално замесени в аферата „Осемте джуджета“ остават чисти и на ръководни позиции.

През 2025 г. се появяват записите на Теодора Георгиева с Петьо Петров, а през 2026 г. тя публично започва да говори за корупция на най-високо ниво. Тогава изведнъж се оказва, че прокуратурата всъщност е имала данни за корумпиран от Еврото магистрат и това е именно Георгиева. Тя обаче не е обвинена и до днес, а обяснение защо това не се случва – липсва.

Оказва се, че по случая е образувано разследване в Градската прокуратура. Това е станало след самосезиране лично от Илиана Кирилова, като делото след това е прехвърлено на Божидара Ганева. Накрая делото стига до Христина Христова, която по стечение на обстоятелствата наблюдава и разследването за групата на убития друг известен брокер на влияние Мартин Божанов – Нотариуса.

Така стигаме отново до сигнала на Георгиева срещу Сарафов и до това как той се озовава в кръглата папка.

За да се изясни ролята на Сарафов в целия този сюжет, вече бившата българска европрокурорка иска от специалния прокурор Урумов да разследва връзките между замесените в аферата „Осемте джуджета“, включително да анализира иззетите от адреси на Петьо Еврото носители на информация. Както и да установи какви уличаващи Георгиева твърдения е правил Сарафов пред представители на Европейската прокуратура.

Видно от официален доклад от посещение на делегация на Европрокуратурата в София през април 2025 г., Сарафов лично обещава на европрокурорите „свидетелски показания“ в подкрепа на факта, че Георгиева е взимала подкупи, за да влияе на разследвания, „включително дело 814/2024 година“.

Това е делото „Чирен“, но досега нито българската, нито Европейската прокуратура са оповестявали дори намек за доказателство, че Георгиева е взимала подкупи във връзка с работата си по него.

Специалният прокурор Урумов обаче изглежда не се е занимавал особено с това обещание на Сарафов, а се е съсредоточил в това да разпита Русинова и Ганева. Същата Русинова, която беше уличена от МВР в задгранични пътувания с Петьо Еврото и същата Ганева, през която минава разследването за корупция срещу Георгиева.

По неофициална информация на „Извън ефир“ и двете заявяват категорично, че Сарафов не е упражнявал никакъв натиск, нито спрямо Георгиева, нито спрямо тях – в посока те да тормозят Георгиева.

Така Урумов приема, че „няма данни да са нарушени служебни задължения или да има превишаване на власт“. Специалният прокурор приема също, че твърденията в сигнала на Георгиева почиват само на „предположения и собствени нейни преценки“, но не и на доказателства. Представители на Европейската прокуратура не са разпитани.

Всичко това става известно от определение на Софийския градски съд, който служебно проверява акта на Урумов и го потвърждава като правилен.

И сега идва най-хубавата част. Теодора Георгиева не е уведомена нито, че Урумов е отхвърлил сигнала ѝ срещу Сарафов, нито, че след това СГС е потвърдил това като правилно. Причината е, че разследваното от Урумов евентуално престъпление на Сарафов е квалифицирано като длъжностно, което не предполага да има пострадал. Така, въпреки че Георгиева е подател на сигнала, законът не предвижда тя да бъде уведомявана.

Законът предвижда още нещо. Определението на СГС, с което е потвърдено прекратеното от Урумов разследване на Сарафов, може да се обжалва пред Апелативния съд от прокурора при ВКП, който контролира работата на специалния прокурор, както и от заместник на главния прокурор.

Теодора Георгиева, която единствена има интерес да бъде отменено прекратяването и да бъде извършено по-задълбочено разследване на Сарафов, не е посочена сред лицата, които имат право да обжалват. Защото специалния прокурор е квалифицирал така евентуалното престъпление на Сарафов, че тя да не се води евентуално пострадала.

В заключение мога да обобщя казуса по следния начин…

Замесените в аферата „Осемте джуджета“ висши прокурори първо пратиха в кръглата папка разследването, което търсеше корумпирани от Петьо Еврото магистрати, защото свидетелските показания срещу тях били фабрикувани…

После извадиха анонимни свидетели, които уличават в корупция само Теодора Георгиева…

А когато тя поиска от специалния прокурор Урумов да разследва дали Сарафов не е фабрикувал свидетелски показания срещу нея, Урумов разпита същите висши прокурори и им повярва, че всичко е наред.

На този фон няма никаква информация какво става с воденото от Георгиева европейско разследване „Чирен“.

Едно обаче е ясно – подготвеното от нея обвинение срещу Владимир Малинов засега изглежда остава в кръглата папка.

Борис Митов, Извън ефир