03.11.2026 | 21:44

Кратер погълна имението за 10 млн. долара на холивудската звезда Никълъс Кейдж (видео)

В момента съм малко бездомен. Нещо се случи с къщата ми в Малибу и сега живея по хотели, призна актьорът

Холивудската звезда Никълъс Кейдж е на път да загуби имението си в Малибу, оценявано на 10 млн. долара, след като огромен кратер се появи пред дома му и е напът да го погълне. Пропадането обхванало част от алеята към гаража и засегнало пътя, по който се стига до крайбрежните къщи. Ситуацията се оказала толкова сериозна, че местните власти обявили 31 имота в района за опасни и са разпоредили евакуация.

62-годишният актьор сам разказал за неприятностите си по време на среща с почитатели на Los Angeles Comic Con. Попитан как възнамерява да прекара Хелоуин, Кейдж изненадал присъстващите с отговора си.

„В момента съм малко бездомен. Нещо се случи с къщата ми в Малибу и сега живея по хотели. Затова нямам обичайните неща за Хелоуин, на които бих искал да се насладя тази вечер“, признал актьорът, цитиран от британския The Sun.

Кейдж купил крайбрежния имот през 2024 г. Къщата разполага с гледка към Тихия океан и собствена покривна тераса.

Въздушни снимки показват огромна дупка непосредствено до сградата, а части от настилката са пропаднали. По оценка на местната телевизия KTLA кратерът е с размери приблизително 9 на 9 метра. Предполага се, че причина за пропадането е крайбрежната ерозия, която постепенно подкопава терена в тази част на Калифорния.

За Кейдж случилото се е поредният необичаен епизод от живота му, особено на фона на прочутата му слабост към скъпи и екстравагантни покупки. В най-разточителния си период актьорът притежавал около 15 имота, сред които къщи в Калифорния и Ню Орлиънс, два европейски замъка и собствен остров на Бахамите.

През годините той е похарчил милиони и за далеч по-странни придобивки. Сред тях са домашен октопод за около 230 хил. паунда и рядко издание на комикс със Супермен, купено за над 100 хил. паунда. Комиксът по-късно бил откраднат, намерен и продаден на търг за над 1,6 млн. паунда.

В началото на века състоянието на Кейдж се оценявало на около 150 млн. паунда, но поредица от финансови проблеми и разточителни покупки го принудили да се раздели с голяма част от имотите си. Сега актьорът отново е извън собствената си къща, този път не заради дългове или продажба, а заради пропаднала земя.