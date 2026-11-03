03.11.2026 | 22:08

Потресаващи подробности от къщата на ужасите край Киев: Изнасилвали 14-годишно момче с лопата (видео)

Мъчителите му от „Азов“ искали откуп

14-годишно момче, което дни наред е било подложено на изнасилвания, е изведено от къщата на ужасите в село Петропавловска Боршчагивка, Киевска област, която бившият депутат от БСП Страхил Ангелов нарича частен концлагер. Той публикува във Фейсбук зловещи кадри от лагера на смъртта.

На тях се вижда как момчето, което е било подложено на нечовешки мъчения от садистите, не може да се държи на краката си. Държали са го в концлагера си с цел получаване на откуп.

Тийнейджърът е открит в стая за изтезания, съобщи преди минути Страхил Ангелов и добави, че единият от намерените в къщата на ужасите е със счупен гръбначен стълб от мъчителите си.

Украинският блогър Шарий пък коментира, че през последния месец и половина в зловещата база на „Азов“ край Киев е имало поне осем трупа. Той обясни, че момчета, избягали от фронта, се считат за изчезнали. Това е много удобно, защото можеш да убиеш такъв човек и просто да го хвърлиш някъде по-близо до фронта, коментира той.

Въоръжените палачи – някои от които носят униформите на украинската Национална гвардия, а други са от зловещото ТЦК (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, т.е. военен комисариат) са държали 40 души в мазето. Някои от жертвите са издъхнали след нечовешка гавра. Дни наред е било изнасилвано и 14-годишно момче, включително и с дръжката на лопата.

Според бившия депутат от БСП екзекуциите се извършвали показно. Публичното зрелище било с една цел – нещастниците, попаднали в ръцете на военизираните садисти веднага да накарат близките си да платят откуп.

С социалната мрежа Ангелов като отбеляза, че излизат все повече нови кадри за мъченията, коментира, че това всъщност е истинското лице на „горката, нападната без причина Украйна“ и нейните евроспонсори.

Сградата, която (не)фашистите от „Азов“, са превърнали в концлагер, е всъщност според официалните документи временна база за разполагане на подразделение от Националната гвардия (военна част 3121, към 1-ви корпус на Националната гвардия на Украйна – „Азов“). В нея се довеждат наборни военнослужещи, насилствено мобилизирани, или по-точно отвлечени от шпицкомандите на Зеленски – ТЦК, обяснява бившият депутат.

„В обекта се намират и военнослужещи, които са се завърнали след самоволно напускане на частта си, т.нар. „духове“, както ги наричат в „европейска“ Украйна. Те съществуват, но в известен смисъл и не, защото ги водят „безследно изчезнали“. От роднините им се иска откуп и ако парите не пристигнат, те биваха убивани, като преди това се подлагат на нечовешки изтезания“, пише Ангелов във Фейсбук.