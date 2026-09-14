14.09.2026 | 17:59

Криминален психолог бистри педофилията на Калушев с часовник за 50 бона

Росен Йорданов е редовен гост на партийни джамбурета на ГЕРБ

Известният криминален и социален психолог Росен Йорданов беше безспорната звезда на днешния брифинг по повод „новите“ разкрития по случая „Петрохан“. Известният като „Гърлото“ заради работата си в ченгеджийския сериал „Дяволското гърло“ спец се раздаде като за последно и хвърли много емоции и калории в психопортрета на Ивайло Калушев.

За зрителите обаче далеч по-впечатляващи от педофилските му теории бяха размаханите ръце на Йорданов. Защото на лявата ясно се открояваше часовник Longines Conquest за 50 000 евро.

За никого не е тайна, че Росен минава за изключително близък до ПП ГЕРБ и в качеството си на социален и политически психолог често дава медийни интервюта във възхвала на Бойко Борисов и позициите на партията по време на политически кризи.

Росен Йорданов е редовен лектор на организирани от структури на партията събития. Като бивш заместник-директор на Института по психология на МВР, той е работил в системата на сигурността по време на всички управленски мандати на ГЕРБ.

Все пак остава въпросът дали на официална пресконференция за разширени анални сфинктери, пред десетки журналисти и роднини на жертвите, Росен не трябваше да избере малко по-скромен стил. Но пък за какво му е този часовник, ако не го покаже?