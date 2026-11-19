19.11.2026 | 18:18

Легален бизнес: Посредници в Кърджали уреждат инвалидни пенсии срещу 2000–5000 евро

Към юли 2026 г. в Кърджалийско осигурените лица са 31 882, а пенсионерите – 70 015

Местни жители на Кърджали разказват пред БНТ за организирана схема за получаване на инвалидни пенсии срещу заплащане, в която участват посреднически бюра и се използват фалшиви медицински документи. По думите им тарифите варират от 2000 до 5000 евро в зависимост от това колко бързо се урежда пенсията, а сред клиентите има и изселници от Турция.

Репортажът на БНТ показва как хора от региона говорят открито за практиката, която описват като широко разпространена. Един от интервюираните твърди, че познава поне 20 души, получили инвалидност с подкуп.

„От Турция идва тук да взима инвалидна пенсия. На доктора рушвет дава под масата“, разказва местен жител. Друг заявява, че познава „20 човека, които с рушвети, са станали инвалиди“.

Според разказите на местните срещу заплащане се осигурява посредничество за получаване на решения от ТЕЛК, като цената зависи и от срока за уреждане на документите. В репортажа се споменава и плащане в злато – около два метра синджир.

От началото на годината двете комисии в Русе са издали над 3400 решения. Лекарите настояват за по-добър контрол върху медицинските документи, на които се основават експертните решения, тъй като самите ТЕЛК комисии работят предимно по документи и нямат разследващи функции.

Произтичащите от ТЕЛК разходи достигат 4.48 млрд. евро

Злоупотребите с решения на ТЕЛК имат и сериозно финансово измерение за държавата. Скорошен анализ на Фискалния съвет показва, че общите разходи за четирите основни пера, свързани с медицинската експертиза – инвалидни пенсии, лична помощ, месечна финансова подкрепа и помощи за деца с трайни увреждания – са нараснали от 1.6 млрд. евро през 2021 г. до 3.8 млрд. евро през 2025 г.

Прогнозата за 2026 г. е за 4.48 млрд. евро, или 3.44% от брутния вътрешен продукт на страната. При различните сценарии, разгледани от Фискалния съвет, разходите могат да достигнат между 5.73 и 6.75 млрд. евро през 2029 г.

Най-голям дял заемат инвалидните пенсии – около 68% от общата сума през 2025 г. Особено бързо се увеличават и средствата за лична помощ, чиито разходи са нараснали 4.5 пъти за периода 2021–2025 г.

Кърджали отдавна е в радара на НОИ за злоупотреби със социалната система

Проблемът със злоупотребите със социалноосигурителната система в Кърджали отдавна е известен на НОИ. В последния си информационен бюлетин за 2026 г. осигурителният институт публикува специален материал за установените от служителите му схеми за неправомерно получаване на осигурителни права в областта.

От началото на 2021 г. до октомври 2026 г. териториалното поделение на института е предало на прокуратурата общо 252 случая на злоупотреби с пенсионни права. Установените надвзети пенсии са за близо 258 000 евро.

От предадените до края на 2025 г. случаи съдът е признал за виновни 53 души. 16 са получили условни присъди, 35 са освободени от наказателна отговорност с наложена глоба, а две дела са прекратени по давност.

Най-честите измами са с документи за осигурителен стаж, в които са вписани периоди, за които няма данни в първичните документи и ведомостите за заплати. НОИ поддържа регистър на фирми, от чието име са представяни документи с невярно съдържание, неистински или преправени документи.

При съмнения служителите проверяват за антидатирани удостоверения, сходни или идентични подписи, корекции в трудови книжки без заверка, несъответствия във вписванията и други признаци за манипулация.

През 2025 г. при съвместна работа с МВР са иззети ведомостите за заплати на рисков осигурител в областта. Последвалата проверка на 161 души, използвали документи за стаж от тази фирма, установила множество несъответствия – включително липсващи имена във ведомостите, изтривания и записи за други лица. 40 от случаите са предадени на Районната прокуратура в Кърджали.

НОИ описва и случаи на опити за фиктивно придобиване на стаж, включително чрез представяне на удостоверения на други лица с идентични имена, но заличени ЕГН, както и документи, в които действителният стаж е два пъти по-малък от посочения. И тези случаи са изпратени на прокуратурата.

Злоупотреби и с болнични, майчинство и безработица

Проблемите в областта не се ограничават до пенсиите. НОИ отчита злоупотреби и с болнични листове, обезщетения за майчинство и безработица, включително чрез фиктивни трудови договори и регистрации на земеделски производители без реална стопанска дейност.

През 2024 г. НОИ-Кърджали е обжалвал 331 болнични листа, от които 166 са отменени, а 78 случая са предадени на контролните органи. От началото на 2026 г. са обжалвани 160 болнични, 70 от които са отменени, а 48 са предадени за проверка.

При проверки на земеделски производители, заявили право на обезщетения за майчинство, са установени случаи на стопанства, които не произвеждат продукция за продажба, а отглеждат животни и растения единствено за лични нужди. В периода 2021–2023 г. е отказано изплащането на обезщетения за болест, бременност и майчинство на общо 250 фиктивни земеделски стопани.

През 2024 г. поделението е издало 451 разпореждания за връщане на неправомерно получени осигурителни плащания на стойност около 500 000 евро.

Установени са и фиктивни трудови договори, чрез които лица получават обезщетения за безработица, болнични, майчинство или използват придобития стаж за пенсиониране. В един от случаите чужд гражданин е назначил 27 души в собственото си дружество, без те реално да работят. Девет от тях са ползвали неправомерно обезщетения, а от други седем са поискани суми за връщане за безработица.

Мащабът на проблема в областта се откроява и на фона на съотношението между осигурени и пенсионери. Към юли 2026 г. в Кърджалийско осигурените лица са 31 882, а пенсионерите – 70 015. В поделението на НОИ и областта работят общо 80 служители.