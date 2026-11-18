Пет години международни хакерски групи са имали скрит достъп до информационните системи на българската държавна администрация.
През този период са източили най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи. Това обяви на брифинг министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който определи случая като най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българските институции.
Според министъра атаката е продължавала от 2021 година и е засегнала инфраструктурата, през която държавните ведомства обменят документи и служебна информация. Сред източените материали има доклади, кореспонденция между министри и институции, както и документи, свързани с работата на Министерския съвет.
„Не знаем какво са правили хакерските групи с информацията, която са извличали от българската държава“, призна Василев.
Той уточни, че към момента няма установени доказателства за компрометирани лични данни на граждани. Не е известно и дали откраднатата информация е разпространявана в тъмната мрежа или е предоставяна на трети страни.
Първият сигнал за подозрителна активност е получен на 23 юни 2026 година. Тогава Центърът за киберсигурност на „Информационно обслужване“ засича аномалия в мрежата на една от наблюдаваните администрации.
Последвалият технически анализ установява, че не става въпрос за единичен инцидент, а за продължителен достъп до системите на множество държавни институции.
Директорът на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ Велизар Върбанов обясни, че хакерите са прониквали в различни компоненти на информационната инфраструктура, включително сървъри, работни станции, мрежови устройства и системи за обмен на документи.
Според него целта на атакуващите е била събирането на държавна информация, а не обикновена финансова измама. Наличните данни не показват откраднатите документи да са били променяни от извършителите.
След установяването на пробива е сформирана междуведомствена група с участието на МВР, Министерството на отбраната, ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и други структури. В разследването са се включили експерти от частния сектор и международни партньори от ЕС и НАТО.
По думите на Иван Василев вече е изпълнен етапът по отстраняването на установените зловредни файлове и прекъсването на достъпа на хакерите до държавните системи.
„Успешно изпълнихме и третата фаза – окончателното премахване на атакуващите от държавните системи“, заяви министърът.
Работата по укрепването на киберзащитата продължава. Предвижда се по-строг контрол върху администраторските акаунти, отстраняване на установените слабости и разширяване на непрекъснатото наблюдение на държавните мрежи.
С решение на Министерския съвет от 4 ноември са определени 49 администрации с критично значение за функционирането на страната, които са включени в системата за денонощно наблюдение. Предстои обхватът ѝ да бъде разширен с още 28 общински и областни администрации.
Сериозни въпроси остават около причините, поради които атаката е продължила толкова дълго. Според Василев използваните през годините средства за защита не са осигурявали единна картина на случващото се в държавните мрежи.
Министърът съобщи, че е назначил проверка на пропуските в работата на институциите и е изпратил сигнал до прокуратурата.
„Назначих проверка и въз основа на резултатите от нея изпратих сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези пет години“, заяви той.
Предстои разследващите да изяснят дали продължителният достъп е бил резултат единствено от пропуски в сигурността, или е имало умишлени действия и евентуално съдействие на извършителите.
По информация на министъра зад кибершпионажа стоят няколко международни хакерски групи, но техният произход и евентуалните им поръчители не са установени. Василев отказа да назове конкретни държави, тъй като липсват достатъчно доказателства за подобно заключение.
„Не е установено дали представляват интересите на тези държави“, подчерта той.
От министерството уверяват, че установеният достъп на атакуващите е прекратен. Въпреки това остават въпросите кой стои зад операцията, как е била допусната тя и какво се е случило с огромното количество източена държавна информация.
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