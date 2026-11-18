18.11.2026 | 15:57

Хакери шпионирали държавата, източили над 62 млн. страници секретна информация

Пробивът е прекратен, но извършителите и съдбата на откраднатите документи остават неизвестни, посочва министър Иван Василев

Пет години международни хакерски групи са имали скрит достъп до информационните системи на българската държавна администрация.

През този период са източили най-малко 130 гигабайта информация, равняваща се на над 62 милиона страници документи. Това обяви на брифинг министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който определи случая като най-продължителната известна кибершпионска операция срещу българските институции.

Според министъра атаката е продължавала от 2021 година и е засегнала инфраструктурата, през която държавните ведомства обменят документи и служебна информация. Сред източените материали има доклади, кореспонденция между министри и институции, както и документи, свързани с работата на Министерския съвет.

„Не знаем какво са правили хакерските групи с информацията, която са извличали от българската държава“, призна Василев.

Той уточни, че към момента няма установени доказателства за компрометирани лични данни на граждани. Не е известно и дали откраднатата информация е разпространявана в тъмната мрежа или е предоставяна на трети страни.

Първият сигнал за подозрителна активност е получен на 23 юни 2026 година. Тогава Центърът за киберсигурност на „Информационно обслужване“ засича аномалия в мрежата на една от наблюдаваните администрации.

Последвалият технически анализ установява, че не става въпрос за единичен инцидент, а за продължителен достъп до системите на множество държавни институции.

Директорът на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ Велизар Върбанов обясни, че хакерите са прониквали в различни компоненти на информационната инфраструктура, включително сървъри, работни станции, мрежови устройства и системи за обмен на документи.

Според него целта на атакуващите е била събирането на държавна информация, а не обикновена финансова измама. Наличните данни не показват откраднатите документи да са били променяни от извършителите.

След установяването на пробива е сформирана междуведомствена група с участието на МВР, Министерството на отбраната, ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военно разузнаване“ и други структури. В разследването са се включили експерти от частния сектор и международни партньори от ЕС и НАТО.

По думите на Иван Василев вече е изпълнен етапът по отстраняването на установените зловредни файлове и прекъсването на достъпа на хакерите до държавните системи.

„Успешно изпълнихме и третата фаза – окончателното премахване на атакуващите от държавните системи“, заяви министърът.

Работата по укрепването на киберзащитата продължава. Предвижда се по-строг контрол върху администраторските акаунти, отстраняване на установените слабости и разширяване на непрекъснатото наблюдение на държавните мрежи.

С решение на Министерския съвет от 4 ноември са определени 49 администрации с критично значение за функционирането на страната, които са включени в системата за денонощно наблюдение. Предстои обхватът ѝ да бъде разширен с още 28 общински и областни администрации.

Сериозни въпроси остават около причините, поради които атаката е продължила толкова дълго. Според Василев използваните през годините средства за защита не са осигурявали единна картина на случващото се в държавните мрежи.

Министърът съобщи, че е назначил проверка на пропуските в работата на институциите и е изпратил сигнал до прокуратурата.

„Назначих проверка и въз основа на резултатите от нея изпратих сигнал до прокуратурата относно установените факти и обстоятелства за действия и бездействия на държавните органи през тези пет години“, заяви той.

Предстои разследващите да изяснят дали продължителният достъп е бил резултат единствено от пропуски в сигурността, или е имало умишлени действия и евентуално съдействие на извършителите.

По информация на министъра зад кибершпионажа стоят няколко международни хакерски групи, но техният произход и евентуалните им поръчители не са установени. Василев отказа да назове конкретни държави, тъй като липсват достатъчно доказателства за подобно заключение.

„Не е установено дали представляват интересите на тези държави“, подчерта той.

От министерството уверяват, че установеният достъп на атакуващите е прекратен. Въпреки това остават въпросите кой стои зад операцията, как е била допусната тя и какво се е случило с огромното количество източена държавна информация.