10.11.2026 | 13:31

Лияна Панделиева с шокиращ детайл за ада на „Тракия“: Пострадали снимали мелето в насрещното и така са станали жертви

На магистралата маркировка няма, в дъжд и мъгла се шофира на ръба на оцеляването

Журналистката Лияна Панделиева пусна шокиращ детайл от ужасните катастрофи на „Тракия“. По нейна информация, „част от пострадалите на магистрала „Тракия“ са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето – клипчета да правят – и така са станали жертви.“ Панделиева не сподели източника си на информация.

Панделиева написа гневен пост за липсата на предупредителна маркировка по пътищата ни, които да помогнат за предотвратяването на тежки инциденти.

Ето какво написа журналистката:

Току що научих, че част от пострадалите на магистрала „Тракия“ са спрели в насрещното платно, за да снимат мелето – клипчета да правят – и така са станали жертви.

За стила на шофиране при тежки условия няма да говоря. Но ще кажа друго:

В Сърбия с изключително ярка бяла боя плюс табели е указано с каква скорост да шофираш, ако виждаш от маркировката три големи бели точки, две точки или една точка.

На магистрала „Тракия“ маркировка НЯМА! Светлоотразителите на мантинелите всъщност не съществуват. Нощем, в дъжд и в мъгла всеки шофира на ръба на оцеляването. ВСЕКИ ПЪТ!

Магистралата ни – щото за цяла България тя е една – е за убиване!, завърши гневния си пост Панделиева.