07.04.2026 | 21:31

Луд екшън пред Външно: Поп пресрещна Нейнски с викове „Ционистка пачавро!“ (видео)

Охраната на външната министърка неуспешно се опита да усмири иподякон Атанас Стефанов

„Ционистка пачавро!“

С този боен вик иподякон Атанас Стефанов пресрещна външната министърка Надежда Нейнски на входа на министерството.

Тя опита да избяга в лъскавата си държавна лимузина, но Стефанов бе непреклонен и й препречи пътя:

„Пачавро, махни военните самолети от летището. Искаш децата ни да измрат ли?“

Напомняме, че иподякон Стефанов преди няколко дни нахлу в офиса на президента Румен Радев в хотел „Анел“ и засне спалнята и джакузито в него. Оказа се, че всъщност Стефанов не е никакъв свещеник и не я ясно към момента за кого работи.