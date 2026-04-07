07.04.2026 | 21:31
Луд екшън пред Външно: Поп пресрещна Нейнски с викове „Ционистка пачавро!“ (видео)
Охраната на външната министърка неуспешно се опита да усмири иподякон Атанас Стефанов
„Ционистка пачавро!“
С този боен вик иподякон Атанас Стефанов пресрещна външната министърка Надежда Нейнски на входа на министерството.
Тя опита да избяга в лъскавата си държавна лимузина, но Стефанов бе непреклонен и й препречи пътя:
„Пачавро, махни военните самолети от летището. Искаш децата ни да измрат ли?“
Напомняме, че иподякон Стефанов преди няколко дни нахлу в офиса на президента Румен Радев в хотел „Анел“ и засне спалнята и джакузито в него. Оказа се, че всъщност Стефанов не е никакъв свещеник и не я ясно към момента за кого работи.
