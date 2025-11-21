21.11.2025 | 13:17
Лудост на пазара на жилища в София
Еуфорията около еврозоната допълнително повиши цените на имотите в София. Прогнозите са ръстът да се забави и пазарът да претърпи промени
  • Страховете от ръст на цените на жилищата покрай еврото се самосбъднаха.
  • От януари пазарът на имоти вероятно ще замре, въпросът е за колко време.
  • След стремглав ръст на теория има сътресение, но при жилищата за него има и обективни предпоставки.

Това е най-дългият възход в съвременната история на българския имотен пазар. Вече 11 поредни години цените се движат в една посока – нагоре, чупейки рекордите на предишните цикли от 2008 г. Този феномен беше захранван последователно от ковид, евтините кредити, инфлационния страх и – най-вече напоследък – от „самосбъдващото се пророчество“, че влизането в еврозоната ще направи жилищата недостъпни.

Днес цените в София вече са сходни с тези в Букурещ и Атина. Но докато продавачите тестват тавана на възможното, купувачите започват да се колебаят. С изчерпването на „евро-ефекта“, който изглежда беше изконсумиран авансово, пазарът е изправен пред ключов въпрос: Предстои ли болезнена корекция, или просто навлизаме в тихата зона на платото?

Двуцифрен ръст на цените

Цените на жилищата в България растат двуцифрено вече 12 тримесечия поред, като девет поредни тримесечия страната е в топ 3 по поскъпване в ЕС. Картината има и друго измерение. Ако за десет години цените на имотите тук са се увеличили със 138%, за този период средната работна заплата е нараснала с 225.2% по данни на „Евростат“. Това означава, че въпреки привидно скъпите имоти днес са по-достъпни за купуване от преди. В последните няколко тримесечия обаче ръстът на цените на жилищата изпреварва този на заплатите. Очакванията за България, а и за региона са, че достъпността ще се влошава.

Офертните цени на жилищата в София, които от април насам растяха с по 20-25% на годишна база по данни на ocenime.bg, през октомври изхвърчаха с 31% до средно за столицата 3272 евро на кв.м. Според някои експерти при 3500 евро на кв.м вече може да се говори за недостъпност, даваща тласък на наемния пазар. За други тези офертни нива не са повече от дързък опит на продавачи да стигнат тавана на възможното, без сами да вярват, че ще намерят купувачи. По данни на „Адрес“ – най-голямата агенция за недвижими имоти в страната, обаче отстъпките при сделка при тях през последните месеци не са повече от 5% спрямо офертите.

Сделките в София растат

Като брой сделки пазарът на имоти в страната от две години стагнира на нива, близки до тези от 2019 г., като най-силни са били 2022 и 2021 г. В София обаче, която наред с още няколко града е основният театър на имотната еуфория, те растат. Миналата година е втората с най-много сделки за последните шест след 2021 г. А през тази покупко-продажбите за първите девет месеца са рекорд за последните седем години.

„Еуфорията по покупки като че ли премина и те останаха в първото полугодие. Купуваха се много жилища, основно ново строителство, но през третото тримесечие се усеща по-трайно успокояване. Може би се дължи на това, че цените в София нараснаха с близо 500 евро на кв.м за година – от 1800 на 2310 евро средно в Bulgarian Properties“, казва Полина Стойкова, изпълнителен директор на компанията.

От началото на лятото и в „Адрес“ регистрират с 20% по-малко запитвания. Според Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на агенцията, отливът идва от хора, чиито спестявания и доходи не достигат, за да покрият изискванията за отпускане на кредит. Тя обаче не очаква спад на сделките през последното тримесечие. Освен това и статистиката за покупко-продажбите на Агенцията по вписванията се влияе много от сградите, въведени в експлоатация, а напоследък те са много.

„Сега съотношението продавачи към купувачи вече е 1 към 1.5 при 1 към 2 преди. Продават купувачи на зелено с инвестиционна цел, но както са планирали – на етапа, в който сградата получи акт 15 или 16. Друг тип традиционни продавачи са хора, които имат нужда от средства. Засега те обаче не са повече от 10% от всички. Все още пазарът е на продавача и атрактивните имоти на добра локация могат да сменят собственика си бързо“, казва Гергана Тенекеджиева.

Еврозоната – изконсумиран ефект

Като цяло ефектът от влизането в еврозоната, който подклаждаше пазара през последните три-четири години, вече е изконсумиран. В това бяха единодушни участниците в жилищната дискусия на конференцията BALREC на „Градът медиа груп“. Сега някои дори оспорват, че еврозоната е била значим фактор за случващото се на жилищния пазар. Намират го за стабилен и отдават разцвета му главно на т.нар. фундаментални фактори – ръста на икономиката и доходите, ниската безработица, достъпно кредитиране, рекордно ниски лихви. И чак сега говорят за това, че приемането на еврото само по себе си нищо не променя.

Феноменът, изглежда, не е само български. „Като навсякъде хората и у нас бяха решили, че нещо съществено ще се промени с влизането в еврозоната, но то само по себе си не е свързано с покачване на цените на имотите, а поскъпването върви наред с икономиката и зависи от конюнктурата на пазара“, каза Аудриус Гуданавичкюс, управляващ директор на литовската Capital Commercial, на конференцията Inspire to Higher на Национално сдружение „Недвижими имоти“.

Страховете на хората за парите им, затова че жилищата рязко ще поскъпнат при влизането в еврозоната, на практика в България се сбъднаха авансово. При имотите това явление е познато и се нарича „самосбъдващо се пророчество“. С помощта и на въздържаността на продавачите – предимно на тези на „вторичния пазар“ (на вече построени жилища), да не би ако продадат, да пропуснат ползи при евентуално поскъпване, се отвори ножицата между търсене и предлагане. Строителните предприемачи опитваха, но не успяха да наваксат напълно. Сега предстои да видим дали въздържаността е била оправдана.

„Собствениците на имоти в Хърватия имаха високи очаквания, че когато бъдем в еврозоната, цените ще се повишат. Но те си даваха сметка, че хората, които са знаели, че това ще се случи, са купили имоти година или две по-рано“, коментира Борислав Вуйович, директор на Opereta doo, на конференцията Inspire to Higher. Така за Хърватия най-добрата година за имотния пазар е тази в навечерието на еврозоната. После броят на сделките намалява, но ръстът на цените продължава.

Затишие при промяната

Така евро еуфорията изтегли авансово капитали и покупки, които при нормални обстоятелства биха се влагали и случвали по-отложено във времето. След прилива идва отлив. В началото на 2026 г. на пазара се очаква тишина. Като при всяка голяма промяна продавачите и купувачите застиват в очакване накъде ще тръгнат нещата. Освен това януари и февруари традиционно са най-слабите месеци за имотната търговия.

„Може и да стане много тихо за едно или две тримесечия, през които да има спад на сделките с жилища и дори на цените“, коментира Георги Павлов, председател на Advisory Board-a на AG Capital, на конференцията на групата. Като даде да се разбере, че явлението по-скоро ще е временно. Сега загадката е колко ще продължи затишието. При ковид кризата имотният пазар се възстанови след две слаби тримесечия.

Другият момент е, че след голям ръст за кратко време, в случая на цените, обикновено следва коригиращ спад. Дали и кога ще се случи той е въпрос за милион долара. Пазарът на имоти обаче е муден и промените се случват бавно. „За да се стигне до спад в цените, първо търсенето трябва да намалее много спрямо предлагането. После трябва да имаме пет-седем тримесечия с намаляващи сделки и чак тогава ще може да се види реакция при цените. Но спад не е много вероятен най-малкото заради инфлацията. По-скоро бихме наблюдавали слаб ръст или плато на цените“, казва Гергана Тенекеджиева.

Източник: Капитал

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране