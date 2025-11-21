Лудост на пазара на жилища в София

- Страховете от ръст на цените на жилищата покрай еврото се самосбъднаха.
- От януари пазарът на имоти вероятно ще замре, въпросът е за колко време.
- След стремглав ръст на теория има сътресение, но при жилищата за него има и обективни предпоставки.
Това е най-дългият възход в съвременната история на българския имотен пазар. Вече 11 поредни години цените се движат в една посока – нагоре, чупейки рекордите на предишните цикли от 2008 г. Този феномен беше захранван последователно от ковид, евтините кредити, инфлационния страх и – най-вече напоследък – от „самосбъдващото се пророчество“, че влизането в еврозоната ще направи жилищата недостъпни.
Днес цените в София вече са сходни с тези в Букурещ и Атина. Но докато продавачите тестват тавана на възможното, купувачите започват да се колебаят. С изчерпването на „евро-ефекта“, който изглежда беше изконсумиран авансово, пазарът е изправен пред ключов въпрос: Предстои ли болезнена корекция, или просто навлизаме в тихата зона на платото?
Двуцифрен ръст на цените
Цените на жилищата в България растат двуцифрено вече 12 тримесечия поред, като девет поредни тримесечия страната е в топ 3 по поскъпване в ЕС. Картината има и друго измерение. Ако за десет години цените на имотите тук са се увеличили със 138%, за този период средната работна заплата е нараснала с 225.2% по данни на „Евростат“. Това означава, че въпреки привидно скъпите имоти днес са по-достъпни за купуване от преди. В последните няколко тримесечия обаче ръстът на цените на жилищата изпреварва този на заплатите. Очакванията за България, а и за региона са, че достъпността ще се влошава.