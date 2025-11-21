Лудост на пазара на жилища в София

Офертните цени на жилищата в София, които от април насам растяха с по 20-25% на годишна база по данни на ocenime.bg, през октомври изхвърчаха с 31% до средно за столицата 3272 евро на кв.м. Според някои експерти при 3500 евро на кв.м вече може да се говори за недостъпност, даваща тласък на наемния пазар. За други тези офертни нива не са повече от дързък опит на продавачи да стигнат тавана на възможното, без сами да вярват, че ще намерят купувачи. По данни на „Адрес“ – най-голямата агенция за недвижими имоти в страната, обаче отстъпките при сделка при тях през последните месеци не са повече от 5% спрямо офертите.

Сделките в София растат

Като брой сделки пазарът на имоти в страната от две години стагнира на нива, близки до тези от 2019 г., като най-силни са били 2022 и 2021 г. В София обаче, която наред с още няколко града е основният театър на имотната еуфория, те растат. Миналата година е втората с най-много сделки за последните шест след 2021 г. А през тази покупко-продажбите за първите девет месеца са рекорд за последните седем години.

„Еуфорията по покупки като че ли премина и те останаха в първото полугодие. Купуваха се много жилища, основно ново строителство, но през третото тримесечие се усеща по-трайно успокояване. Може би се дължи на това, че цените в София нараснаха с близо 500 евро на кв.м за година – от 1800 на 2310 евро средно в Bulgarian Properties“, казва Полина Стойкова, изпълнителен директор на компанията.

От началото на лятото и в „Адрес“ регистрират с 20% по-малко запитвания. Според Гергана Тенекеджиева, изпълнителен директор на агенцията, отливът идва от хора, чиито спестявания и доходи не достигат, за да покрият изискванията за отпускане на кредит. Тя обаче не очаква спад на сделките през последното тримесечие. Освен това и статистиката за покупко-продажбите на Агенцията по вписванията се влияе много от сградите, въведени в експлоатация, а напоследък те са много.