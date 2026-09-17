17.09.2026 | 10:25

Лятото си отива: Ето кога ни връхлитат мощни бури, студ и гръмотевици

В петък и събота слънцето ще преобладава, но около и след обяд се очакват временни увеличения на облачността

Денят ще започне с намалена видимост на отделни места в низините и поречията, но впоследствие ще бъде слънчево и топло. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 10 и 15 градуса, а в София – около 10.

През деня ще духа слаб източен вятър, който в източните райони временно ще се усилва до умерен. Максималните температури ще достигнат между 26 и 31 градуса, в столицата – около 27.

По Черноморието сутринта на места ще има ниска облачност и намалена видимост. По южното крайбрежие ще превали слаб дъжд, а през деня ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 23 и 26 градуса. Морската вода е 23–24 градуса, а вълнението ще достига 2–3 бала.

В планинските райони ще бъде предимно слънчево със слаб до умерен източен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра – приблизително 12.

Още по-топло в петък и събота

В петък и събота слънцето ще преобладава, но около и след обяд се очакват временни увеличения на облачността. В събота над планините в Западна България облаците ще бъдат по-значителни и на отделни места може да превали краткотраен дъжд. Температурите ще се повишат с още един-два градуса.

В неделя времето ще остане предимно слънчево в източната половина от страната. Над Западна България обаче облачността ще се увеличи, а следобед на повече места ще има валежи и гръмотевични бури.

В началото на следващата седмица вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, носейки по-хладен въздух.

Облачността ще се увеличи и ще завали дъжд. В Западна и Централна Северна България валежите временно ще бъдат интензивни и придружени от гръмотевици. Повишава се вероятността на места да паднат значителни количества.