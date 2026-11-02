02.11.2026 | 16:44

WSJ: САЩ предлагат руският газ да се върне в Европа през Украйна за „енергийно примирие“

Планът е бил представен през септември в Москва и Киев от американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

САЩ настояват за бързо възобновяване на транзита на руски природен газ към Европа през територията на Украйна. Инициативата е част от опитите за постигане на „енергийно примирие“ преди настъпването на зимата, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на американски, европейски и украински представители.

Според източници на изданието планът е бил представен през септември в Москва и Киев от американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф. Схемата предвижда продажбата на руския газ да преминава през американски посредник, което да позволи заобикаляне на европейските санкции и същевременно да отвори нови възможности за инвеститорите от САЩ.

Реализацията на предложението бе временно замразена миналия месец, след като Украйна спря ударите по руски рафинерии, а Вашингтон насочи вниманието си към евентуално по-мащабно мирно споразумение. С подновяването на украинските въздушни атаки срещу три големи руски нефтопреработвателни завода през последните дни обаче идеята за „енергийно примирие“ отново бе поставена на дневен ред. Тя се очаква да бъде ключова тема на предстоящите тристранни преговори в Абу Даби. Към момента Москва отхвърля предложението.

Какви са аргументите на Вашингтон?

Според преговарящите от САЩ, завръщането на Русия на европейския пазар би дало сериозен стимул на Владимир Путин за преговори, а за Киев би осигурило жизненоважни приходи от транзитни такси. За да се предотврати използването на средствата от Кремъл за военни цели, Белият дом предлага приходите да се превеждат в специална ескроу сметка в трета страна. Същевременно Вашингтон представя плана пред европейските си партньори и като мярка за овладяване на цените на енергията през зимата.

Острата реакция на Брюксел

Предложението среща силна съпротива в Европа. Законодателството на ЕС предвижда пълно прекратяване на вноса на руски газ до края на 2027 г., а официалната позиция на съюза е, че покупките няма да бъдат възобновени дори при сключване на мир.

Макар администрацията на Тръмп да разчита, че европейската съпротива ще отслабне, европейски дипломати изразяват крайно несъгласие. Високопоставен представител на северноевропейска държава заявява, че планът противоречи на всички европейски ценности, а друг европейски служител го оприличава на политиката на Невил Чембърлейн от 1938 г. за отстъпки пред Хитлер.

По съображения на дипломати обаче, Европа би могла да смекчи позицията си, ако Украйна подкрепи сделката. Това би предотвратило риска от хуманитарна и енергийна криза в украинските градове през зимата, както и нова бежанска вълна към ЕС.