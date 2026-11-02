02.11.2026 | 16:30

Полицейски шеф се застреля, докато охранява изборните книжа в кметство

Според първоначалната информация добрата му работа била причината съвсем наскоро да получи повишение и да оглави полицейския участък в Габаре

40-годишен полицейски началник е загинал след изстрел със служебното си оръжие, докато охранявал изборните книжа в кметството на врачанското село Габаре, съобщава агенция BulNews. Трагедията се разиграла в късния следобед вчера, а загиналият е Захари Цветков, който само преди няколко седмици бил повишен на ръководния пост.

Около 17:30 часа Цветков бил на дежурство заедно със свои колеги. В един момент им казал, че отива до тоалетната. Малко след това в сградата проехтял изстрел. Полицаите незабавно отишли да проверят какво се е случило и открили началника си мъртъв. До него се намирало служебното му оръжие.

Захари Цветков имал най-малко 15 години стаж в системата на МВР. Според първоначалната информация добрата му работа била причината съвсем наскоро да получи повишение и да оглави полицейския участък в Габаре. Брат му също е служител на МВР и работи в сектор „Пътна полиция“ във Враца.

Разследващите изясняват обстоятелствата около смъртта на 40-годишния полицай. Работи се по няколко версии, като към момента няма потвърдена информация за причините, довели до трагичния инцидент.