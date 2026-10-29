29.10.2026 | 12:15

Очаквано: Пеевски е срещу Радев/Йотова на балотажа

Няма изненада в поведението на ДПС след ареста на корумпираните кметове. Гюров ще избуги много повече гласове от осигурените от корпулентния бизнесмен

Информацията, която получавам през последните часове, е изключително тревожна.

Сериозни сигнали сочат, че за втория тур се прави организация структури на ДПС да бъдат мобилизирани в подкрепа на Андрей Гюров. По информация, която достига до мен, още вчера по места е била спусната позивна да се гласува за Гюров и вече има активизация в смесените райони.

Твърди се, че е постигната договорка между старите коалиционни другари Асен Василев и Делян Пеевски – гласове на ДПС за кандидата на ПП-ДБ срещу политически ангажименти след изборите. Това са тежки обвинения и трябва да бъдат проверени докрай, но случващото се пред очите ни поставя въпроси, които никой няма право да подминава.

Особено показателна за мен е реакцията около ареста на кмета на Белица и дясна ръка на “момчето” – Ради Ревански. Асен Василев и Андрей Гюров публично заеха позиция срещу ареста му и представиха случващото се като опасна репетиция и връщане към практики от миналото. На фона на сегашните сигнали за мобилизация на структури на ДПС за балотажа това придобива съвсем различно политическо значение.

Има и още нещо, което според моите данни се подготвя: след евентуален успех на тази схема през пролетта да бъде организирана мощна протестна вълна срещу правителството. Ако тези информации се потвърдят, вече не говорим просто за президентски избори. Говорим за много по-голяма политическа операция. Футболните агитки вече са потърсени, за да участват в безредици срещу правителството напролет – те са под командата на Пеевски. За това съм 100% сигурна.

Затова тази неделя е изключително важна. Всеки, който не иска президентът на България да бъде избран чрез грозни задкулисни договорки и контролирано преливане на партийни гласове, трябва да излезе и да гласува.

Не позволявайте някой друг да реши вместо вас чрез партийни команди, договорки и мобилизация на зависим вот. Излезте и гласувайте. Колкото по-висока е активността на свободните граждани, толкова по-малко тежи всеки контролиран глас.

Снимката е на МВР от тазсутрешната акция в кв. Христо Ботев в София срещу купуването на гласове.

Ружа Райчева