12.10.2026 | 21:44

Маскирани са подпалили 11 от 17 антени на Starlink в София

Те са за връзка със сателитите на Starlink, които се използват активно и във войната в Украйна

В секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX). Запалените антени служат за основна връзка със сателитите на Мъск в космоса, които се използват активно и във войната в Украйна. Това съобщи в профила си във фейсбук Ивайло Мирчев от „Да, България“.

Двама маскирани мъже са подпалили 11 от 17-те антени на SpaceX за връзка със сателитите на Starlink.

„За инцидента не е съобщено от МВР, в медиите, никъде, все едно това не съществува. Само преди дни на КСНС шефът на ДАНС ме увери, че контраразузнаването работи много активно по противодействие на саботажи по руска линия. Очевидно не се справя добре“, пише той.

Възникват много въпроси: имало ли е предупреждение от партньорски служби за готвен саботаж точно на тази локация? Знаели ли са българските служби за готвения саботаж и какви мерки са взети? Присъствието на полицейски коли в последните часове на мястото не е ли закъсняло, пише още той.

С колегата ми Божанов отправихме парламентарни питания до ДАНС и МВР. А утре в парламента ще предоставим допълнителна информация, завършва Мирчев.

В Полша на 23 септември 2026 г. е извършен практически идентичен саботаж срещу наземна станция на Starlink. Полската прокуратура официално разследва версията, че извършителите са действали по поръчение на руските специални служби. Полският министър на вътрешните работи Марчин Кервински обяви в 18:40 ч. днес, че в Германия са задържани двама турски граждани, заподозрени за палежа на станцията Starlink в Полша.

Арестите са извършени от германската Федерална криминална служба (BKA) въз основа на информация, събрана от полската полиция, контраразузнаването ABW и прокуратурата.