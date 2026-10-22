22.10.2026 | 11:41

Мая Манолова избухна срещу хипермаркетите: Надробиха попарата и оставиха народа да я сърба

Краве масло с надценка от 135% и български кашкавал със 125% разкри КЗП, започнали са 11 производства за необосновано поскъпване

Надценки до 135% при кравето масло и 125% при българския кашкавал разкри председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова. Тя обвини големите търговски вериги за високите цени на основните хранителни продукти и показа документи с разликите между доставните и продажните стойности.

„Те надробиха тази попара с абсурдно високите цени и сега са оставили българския народ да я сърба. Те са ни лук яли, ни лук мирисали“, заяви Манолова. Според нея търговците отхвърлят публично високите надценки, въпреки че фактурите, предоставени при проверките, показват друго.

Един от примерите е краве масло, което пристига в магазините на доставна цена от 1,34 евро, а се продава за 3,79 евро. Манолова посочи, че надценката без ДДС достига 135%.

Председателят на КЗП обърна внимание и на отношението към българските производители. По представените от нея данни гауда се продава с 25% надценка, докато при българския кашкавал тя достига 125%.

Манолова обясни, че изкупната цена на суровото мляко е около 50 евроцента за литър. По думите ѝ фермерите работят при ниски изкупни цени, а преработвателите обикновено начисляват между 5 и 15% надценка.

„Българският фермер, този, който отглежда, храни, дои животните, работи на нула надценка. Той буквално е премазан“, коментира Манолова. Според нея най-големите разлики се появяват при продажбата на крайния продукт в магазините.

Съвместните проверки на КЗП, НАП и БАБХ започват от складовете на търговските вериги и ще обхванат целия път на храните от производителя до търговския обект.

КЗП вече е образувала 11 производства за необосновано увеличение на цените. При доказани нарушения санкциите са между 10 000 и 100 000 евро. Манолова уточни, че високата надценка сама по себе си не представлява достатъчно основание за глоба от потребителската комисия.

Документите от проверките вече са изпратени и на Комисията за защита на конкуренцията. Антимонополният орган трябва да прецени дали има нелоялни търговски практики и съвместно господстващо положение на веригите.

При установяване на определени нарушения по Закона за защита на конкуренцията санкциите могат да достигнат 10% от оборота на съответното дружество.