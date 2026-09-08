08.09.2026 | 22:12

Мъж си купи кобила с 11 сувенирни банкноти по 100 евро

Куриозният случай е от село Игнатово, община Вълчедръм

55-годишен мъж от село Игнатово, община Вълчедръм, е станал жертва на измама при продажбата на своя кобила. Вместо истински пари той получил 11 сувенирни банкноти с номинал от по 100 евро.

Случаят е от 6 септември. В дома на собственика пристигнал непознат мъж, който заявил, че иска да купи животното. Двамата започнали преговори и в крайна сметка се договорили за цена от 1100 евро.

Купувачът предал на продавача 11 банкноти по 100 евро, след което взел кобилата и си тръгнал.

Първоначално сделката изглеждала приключена, но по-късно собственикът се усъмнил, че нещо с получените пари не е наред. Той решил да занесе банкнотите за проверка в полицейския участък във Вълчедръм.

Там подозренията му се потвърдили. Оказало се, че получените 1100 евро всъщност са сувенирни банкноти, които нямат никаква платежна стойност.

Мъжът доброволно предал всичките 11 банкноти на полицията, като за това е съставен протокол, пише БТА.

Служителите на реда са снели сведения от потърпевшия и по случая е образувано досъдебно производство за измама по член 209 от Наказателния кодекс.

Разследването трябва да установи самоличността на човека, който е взел кобилата, както и обстоятелствата около извършената сделка.

Случаят идва на фона на други сигнали за неистински евробанкноти в област Монтана. Още в началото на годината окръжният прокурор Росен Петков съобщи, че в региона са били установени шест случая с фалшиви евро, като по всеки от тях е започнато досъдебно производство.

Макар в конкретния случай да става дума за сувенирни банкноти, които при внимателен преглед могат да бъдат различени от истинските, измамата показва колко лесно подобни имитации могат да бъдат използвани при сделки в брой.

А за потърпевшия от Игнатово равносметката засега е повече от неприятна – кобилата е заминала с непознатия „купувач“, а срещу нея собственикът е останал с 1100 евро, които на практика не струват нищо.