17.10.2026 | 10:06

Имигрант намушка с нож младежи в центъра на София

Пострадалите до административната сграда на НДК са настанени в болница с прободни рани

Имигрант е нападнал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на столицата в петък вечерта. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите и за обстоятелствата около инцидента.

Нападение в центъра на столицата

Мъж е намушкал с нож двама младежи в района на Малкото НДК в центъра на София, съобщи първа bTV. По първоначална информация нападението е станало около 21:30 ч. в петък, 16 октомври.

Официално становище от Министерството на вътрешните работи или от прокуратурата към момента на публикуване не е налице.

Какво се знае досега

Според първоначалните данни предполагаемият извършител е мигрант. Информацията не е потвърдена официално от разследващите органи, а самоличността и възрастта на нападателя не са съобщени.

Районът около Малкото НДК и прилежащия парк е натоварено място в центъра на столицата, особено във вечерните часове. Очаква се повече подробности да бъдат съобщени от МВР и от Спешна помощ.

По информация на „Нова телевизия“, двамата пострадали са с множество прободни рани. Те са транспортирани и настанени в болница за медицинска помощ. Спешните медици са стабилизирали пострадалите на място, след което единият младеж е хоспитализиран в „Пирогов“, а другият – във ВМА.

От УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ са съобщили пред „Нова“, че 18-годишният младеж е приет с политравма – наранявания в няколко анатомични области. Той е бил опериран по спешност. Към момента момчето се възстановява и е в стабилно състояние.

Конкретните обстоятелства и мотивите за възникналия конфликт остават в процес на изясняване. Разследващите полицаи преглеждат записите от охранителните камери в района и разпитват преки очевидци на инцидента.